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Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 Film Gösterildi

Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 yerli ve yabancı film gösterildi, 55 film ödül için yarıştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:08
Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 Film Gösterildi

Duhok Uluslararası Film Festivali'nde 107 Film Gösterimi

Irak’ın Duhok kentinde, bu yıl 11'ncisi düzenlenen Duhok Uluslararası Film Festivali, yerli ve yabancı 107 filme ev sahipliği yaptı. Festival, 9 Aralık'ta başlamış olup, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Ödül İçin Yarışan Filmler

Festival süresince 8 gün boyunca izleyiciyle buluşan 55 film, ödül için yarışma fırsatı buldu. Bu yılki etkinlikte 31 ülkeden katılım sağlandı ve festivalin ödüllerinin dağıtımının perşembe günü yapılması bekleniyor.

Yönetmenlerden Yorumlar

Festivale katılan yönetmen Philip Allan, uluslararası festivallerin yönetmenler için önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin tecrübe paylaşımına olanak sunduğunu belirtti. Diğer bir katılımcı olan Halgurd Salih ise belgesel filmle yer aldığı festivalin, kültürel etkileşim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sinemasının gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Salih, festivalde gösterilen tüm filmlerin farklı bir yapıda olduğunu belirterek, seçilen filmlerin yüksek kalitede olması gerektiğini, aksi takdirde festivalin genel kalitesinin düşeceğini ima etti.

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