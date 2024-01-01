Düzce, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir! Listedeki veriye çok şaşıracaksınız
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 78,3 yıl olduğu belirtiliyor. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Diğer taraftan, beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl şeklinde hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de illere göre sağlık sıralaması şu şekilde:
ADANA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1 yıl
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,6 yıl
Ortalama: 78.3
ADIYAMAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9
Ortalama: 77,7
AFYONKARAHİSAR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,7
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,9
Ortalama: 79,3
AĞRI
Kadınların ortalama yaşam ömrü:: 79.6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:74,1
Ortalama: 76,8
AMASYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3
Ortalama: 79,0
ANKARA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,5
Ortalama: 79,3
ANTALYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,3
Ortalama: 79,7
ARTVİN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,3
Ortalama: 79,7
AYDIN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,6
BALIKESİR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,6
BİLECİK
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,6
BİNGÖL
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,1
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,5
Ortalama: 79,2
BİTLİS
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8
Ortalama: 77,8
BOLU
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0
Ortalama: 79,5
BURDUR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0
Ortalama: 79,1
BURSA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,2
ÇANAKKALE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,9
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,6
Ortalama: 78,7
ÇANKIRI
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2
Ortalama: 77,8
ÇORUM
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2
Ortalama: 78,8
DENİZLİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7
Ortalama: 78,5
DİYARBAKIR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,5
EDİRNE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8
Ortalama: 77,9
ELAZIĞ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,11
Ortalama: 78,7
ERZİNCAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,9
Ortalama: 79,6
ERZURUM
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 77,6
ESKİŞEHİR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,8
Ortalama: 78,5
GAZİANTEP
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 73,8
Ortalama: 78,5
GİRESUN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,6
Ortalama: 80,0
GÜMÜŞHANE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 78,1
Ortalama: 80,8
HAKKARİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,1
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,3
Ortalama: 77,2
HATAY
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 77,7
ISPARTA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 78,7
MERSİN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3
Ortalama: 78,9
İSTANBUL
Kadınların ortalama yaşam ömrü:: 82,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2
Ortalama: 79,1
İZMİR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0
Ortalama: 79,0
KARS
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,1
Ortalama: 77,8
KASTAMONU
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0
Ortalama: 78,0
KAYSERİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7
Ortalama: 78,2
KIRKLARELİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:: 74,9
Ortalama: 78,0
KIRŞEHİR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9
Ortalama: 77,8
KOCAELİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,8
Ortalama: 78,4
KONYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,1
KÜTAHYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,9
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0
Ortalama: 77,5
MALATYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2
Ortalama: 79,0
MANİSA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,5
Ortalama: 77,4
KAHRAMANMARAŞ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,6
Ortalama: 78,9
MARDİN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,7
Ortalama: 79,3
MUĞLA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 84,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,7
Ortalama: 80,7
MUŞ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 78,0
NEVŞEHİR
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0
Ortalama: 77,9
NİĞDE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 78,3
ORDU
Kadınların ortalama yaşam ömrü:83,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,2
Ortalama: 80,0
RİZE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 79,4
SAKARYA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2
Ortalama: 77,9
SAMSUN
Kadınların ortalama yaşam ömrü:81,7
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,6
SİİRT
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,7
Ortalama: 78,0
SİNOP
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7
Ortalama: 78,6
SİVAS
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,9
Ortalama: 78,5
TEKİRDAĞ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0
Ortalama: 77,8
TOKAT
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,1
TRABZON
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,8
Ortalama: 80,3
TUNCELİ
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 84,1
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0
Ortalama: 80,3
ŞANLIURFA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,5
Ortalama: 77,6
UŞAK
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9
Ortalama: 77,1
VAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9
Ortalama: 77,1
YOZGAT
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8
Ortalama: 77,7
ZONGULDAK
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,2
AKSARAY
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5
Ortalama: 78,5
BAYBURT
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0
Ortalama: 79,2
KARAMAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü:81,6
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0
Ortalama: 78,8
KIRIKKALE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2
Ortalama: 77,9
BATMAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4
Ortalama: 78,5
ŞIRNAK
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,4
Ortalama: 78,3
BARTIN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7
Ortalama: 78,5
ARDAHAN
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:74,8
Ortalama: 77,6
DÜZCE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2
Ortalama: 78,0
YALOVA
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3
Ortalama: 79,2
KARABÜK
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2
Ortalama: 79,1
KİLİS
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 78,8
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 73,5
Ortalama: 76,1
OSMANİYE
Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9
Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,1
Ortalama: 78,5