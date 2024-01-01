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Düzce, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir! Listedeki veriye çok şaşıracaksınız

Düzce, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir! Listedeki veriye çok şaşıracaksınız Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 78,3 yıl olduğu belirtiliyor. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Diğer taraftan, beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl şeklinde hesaplandı.