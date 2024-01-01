Düzce, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir! Listedeki veriye çok şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 78,3 yıl olduğu belirtiliyor. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. Diğer taraftan, beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl şeklinde hesaplandı.

Düzce, Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir! Listedeki veriye çok şaşıracaksınız
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de illere göre sağlık sıralaması şu şekilde:

ADANA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1 yıl

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,6 yıl

Ortalama: 78.3

ADIYAMAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9

Ortalama: 77,7

AFYONKARAHİSAR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,7

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,9

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınların ortalama yaşam ömrü:: 79.6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:74,1

Ortalama: 76,8

AMASYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3

Ortalama: 79,0

ANKARA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,5

Ortalama: 79,3

ANTALYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,3

Ortalama: 79,7

ARTVİN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,3

Ortalama: 79,7

AYDIN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,6

BALIKESİR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

BİLECİK

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,6

BİNGÖL

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,1

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,5

Ortalama: 79,2

BİTLİS

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8

Ortalama: 77,8

BOLU

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0

Ortalama: 79,5

BURDUR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0

Ortalama: 79,1

BURSA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,2

ÇANAKKALE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,9

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,6

Ortalama: 78,7

ÇANKIRI

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2

Ortalama: 77,8

ÇORUM

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2

Ortalama: 78,8

DENİZLİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7

Ortalama: 78,5

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

DİYARBAKIR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,5

EDİRNE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8

Ortalama: 77,9

ELAZIĞ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,11

Ortalama: 78,7

ERZİNCAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,9

Ortalama: 79,6

ERZURUM

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 77,6

ESKİŞEHİR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,8

Ortalama: 78,5

GAZİANTEP

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 73,8

Ortalama: 78,5

GİRESUN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,6

Ortalama: 80,0

GÜMÜŞHANE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 78,1

Ortalama: 80,8

HAKKARİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,1

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,3

Ortalama: 77,2

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

HATAY

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 77,7

ISPARTA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 78,7

MERSİN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3

Ortalama: 78,9

İSTANBUL

Kadınların ortalama yaşam ömrü:: 82,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2

Ortalama: 79,1

İZMİR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0

Ortalama: 79,0

KARS

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,1

Ortalama: 77,8

KASTAMONU

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0

Ortalama: 78,0

KAYSERİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7

Ortalama: 78,2

KIRKLARELİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:: 74,9

Ortalama: 78,0

KIRŞEHİR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9

Ortalama: 77,8

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

KOCAELİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,8

Ortalama: 78,4

KONYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,1

KÜTAHYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,9

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0

Ortalama: 77,5

MALATYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2

Ortalama: 79,0

MANİSA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,5

Ortalama: 77,4

KAHRAMANMARAŞ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,6

Ortalama: 78,9

MARDİN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,7

Ortalama: 79,3

MUĞLA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 84,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,7

Ortalama: 80,7

MUŞ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 78,0

NEVŞEHİR

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0

Ortalama: 77,9

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

NİĞDE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 78,3

ORDU

Kadınların ortalama yaşam ömrü:83,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,2

Ortalama: 80,0

RİZE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 79,4

SAKARYA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2

Ortalama: 77,9

SAMSUN

Kadınların ortalama yaşam ömrü:81,7

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,6

SİİRT

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,7

Ortalama: 78,0

SİNOP

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7

Ortalama: 78,6

SİVAS

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,2

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,9

Ortalama: 78,5

TEKİRDAĞ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,0

Ortalama: 77,8

TOKAT

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,1

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

TRABZON

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 83,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,8

Ortalama: 80,3

TUNCELİ

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 84,1

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0

Ortalama: 80,3

ŞANLIURFA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,5

Ortalama: 77,6

UŞAK

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9

Ortalama: 77,1

VAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 79,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,9

Ortalama: 77,1

YOZGAT

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,7

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,8

Ortalama: 77,7

ZONGULDAK

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,2

AKSARAY

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,5

Ortalama: 78,5

BAYBURT

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 77,0

Ortalama: 79,2

KARAMAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü:81,6

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,0

Ortalama: 78,8

Türkiye'de ortalama yaşam süresi

KIRIKKALE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2

Ortalama: 77,9

BATMAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,5

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,4

Ortalama: 78,5

ŞIRNAK

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 74,4

Ortalama: 78,3

BARTIN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,4

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,7

Ortalama: 78,5

ARDAHAN

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü:74,8

Ortalama: 77,6

DÜZCE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 81,1

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 75,2

Ortalama: 78,0

YALOVA

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,3

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,3

Ortalama: 79,2

KARABÜK

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 82,0

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,2

Ortalama: 79,1

KİLİS

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 78,8

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 73,5

Ortalama: 76,1

OSMANİYE

Kadınların ortalama yaşam ömrü: 80,9

Erkeklerin ortalama yaşam ömrü: 76,1

Ortalama: 78,5

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