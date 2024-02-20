Kredi kartı olan, kredi çeken hemen e-Devlet'ten buna baksın! O paralar geri ödenecek

Türk bankaları müşterilerine önemli bir duyuru yayınlayarak zaman aşımı konusunda uyardı. "Hesap sahiplerimize duyuru" başlığıyla yayınlanan duyuruda, yalnızca 15 Haziran'da işlem yapanların fonlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılacağı belirtildi.

4 AY ZAMANI VAR

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca; Mevduat, katılım fonları, emanetler ve bankalardan alacaklardan, nihai yararlanıcının talep, işlem veya yazılı talimatından itibaren 10 yıl içerisinde talep edilmeyenler belirtilir. Vadesi 2023'te dolacak mevduat, mevduat ve alacakların listesi 4 ay süreyle bankaların internet sitelerinde yayınlanacak.

BAŞVURU TALEBİ

Listede yer alan kişilerin para alabilmeleri için 15 Haziran 2024'e kadar geçerli kimlik belgeleriyle birlikte hesabının bulunduğu yerdeki yetkili makama başvurmaları gerekmektedir. 15 Haziran 2024'e kadar herhangi bir işlem yapılmaması durumunda mevduat, katılma fonu, emanet ve kanun gereği alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Peki mevduat ve teminatın yanı sıra bankaya karşı hak ve alacaklar nedir? Tüketici Federasyonu Bankacılık Komitesi (TÜKONFED) başkanı olarak görev yapan Hüseyin Ölmez şöyle açıklıyor:





"Emanetler; Türk lirası, döviz ve kıymetli madenler (altın, gümüş vb.) çeşitli sebeplerle saklanmak üzere bankaya emanet edilir. Fonlar herhangi bir işletme veya kuruma herhangi bir ortaklığa bloke edilir ancak oluşturulması gerçekleştirilmez. mahkeme tarafından ilgili kişinin fonları bloke edilir. (Bu miktar için yargılamanın nihai sonucu belirleyici olacaktır; dava devam ediyor ise zaman aşımı yoktur.

Hak ve Alacaklar: Bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesi uyarınca yatırım faaliyetlerinden ve hizmetlerinden kaynaklanan her türlü mevduat ve alacaklar, tescil tarihinden itibaren on yıl içinde alacak ve şikayetlere konu olacaktır. Hesap sahibi, herhangi bir biçimde verilen nihai yazılı talep, işlem veya talimat vermediği takdirde ve tahsil edilmediği takdirde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne aktarılacaktır. Bu durumun yaşanmaması için yatırım hesapları 2024'te sona erecek. Bu bilgi bankaların isimleri internet sitelerinde yayımlandı. Hak ve iddianın bir diğer unsuru ise kamulaştırma bedelinin vatandaşlarımız adına ve mirasçıları adına ödenmesi; Mevduat, katılım fonu ve diğer hak ve alacaklar mirasçılardan intikal eder ancak devredilemez. Ön ödemeli banka kartının kullanılmayan kısmı da alacak olarak kabul edilir.

Bankada unutulan 25 milyon TL üstünde mevduat, katılım fonu ile diğer hak ve alacakların alındığını teyit eden taahhütlü mektupla lehdara bildirimde bulunulması zorunludur. Reşit olmayan kişi adına açılan hesaplarda, ödemelerin yalnızca reşit olmayan lehine yapılması şartıyla, geçerlilik süresi reşit olmayanın reşit olduğu tarihten itibaren başlayacaktır. (18 yaşını doldurunca reşit olabilir, evlilik veya mahkeme kararıyla mümkün olabilir.)"

Kişilerin hakları ve talepleri sona erdiğinde ne yapmalıdır?

Hüseyin Ölmez vatandaşları uyarıyor ve yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:

"Öncelikle kişinin kendi adına açılan mevduat hesabı ve katılma hesabını elektronik yönetim üzerinden belirlemesi gerekiyor. Bu hizmet BDDK tarafından e-Devlet üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca tüm bankalarda bu yıl BDDK'ya devredilecek alacakları https://zamanamisisorgu.tmsf.org.tr adresinden görebilirsiniz.

"PARANIZI ANINDA ÇEKEBİLİRSİNİZ"

E-Devlet üzerinden adını bildiği bankanın internet sitesinden süresi dolan mevduat, fon katılma hakkı ve alacakları arayabilir;

Arama sonunda varlığın süresinin dolmak üzere olduğunu tespit etmeniz durumunda, kimlik belgelerinizle birlikte yetkili bir banka şubesine giderek para çekmeli veya hesabınızı aktif hale getirmelisiniz.

E-Devlet'te hesabı olduğunu öğrense bile, mevduat hesabı yoksa, katılma fonları, hakları ve şikayetleri sona ermek üzereyse ilgili kuruma giderek hesabınızı kapatmalı ya da aktif hale getirmeli. Bu durumda, kendisinin bilgisi dışında kendi adına açılan bir hesabın suç teşkil eden faaliyetlerde kullanılabileceği ihtimalini de dikkate almalıdır.