İstanbul'a Mart Ayında Kar Müjdesi! Tarih Verildi!

İstanbul'a Kar Müjdesi! O Tarihte Kar Yağma Olasılığı Var!



İstanbul'da kış mevsimi boyunca beklenen kar yağışı bir türlü gelmedi. Fakat kar severler için güzel bir haber var! Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre, İstanbul'a o tarihte kar yağma ihtimali var.





Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in tahminlerine göre, mart ayı genel olarak sıcak geçecek. Sıcak günlerin artacağını belirten Tek, Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde ortalama sıcaklığın 3 derecenin üzerinde olacağını söylüyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu'da ise 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu da geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart ayının bizi beklediği anlamına geliyor.

Yağış Miktarı Ortalamanın Üzerinde Olacak





Mart ayında yağış miktarının da ortalamanın üzerinde olacağını belirten Tek, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış miktarının ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacağını söylüyor. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart ayı bizleri bekliyor.

İstanbul'a Kar Yağacak mı?

İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, çok uzun periyotlu tahminlerde Mart ayının 8'i gibi Marmara ve Karadeniz'de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunduğunu söylüyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu da ekliyor.