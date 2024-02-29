Bist 100
9.193,69 1%
DOLAR
31,23 0,09%
EURO
33,84 -0,08%
ALTIN
2.042,3 0,59%

İstanbul'a Mart Ayında Kar Müjdesi! Tarih Verildi!

İstanbul, bu kış kar yağışıyla pek haşır neşir olamadı. Ancak şimdi durum değişiyor gibi görünüyor! Meteoroloji uzmanları, Marmara ve Karadeniz için belirli bir tarih vererek İstanbul'a kar müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 19:13
İstanbul'a Mart Ayında Kar Müjdesi! Tarih Verildi!

İstanbul'a Kar Müjdesi! O Tarihte Kar Yağma Olasılığı Var!

İstanbul'da kış mevsimi boyunca beklenen kar yağışı bir türlü gelmedi. Fakat kar severler için güzel bir haber var! Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre, İstanbul'a o tarihte kar yağma ihtimali var.

hava-durumu

Mart Ayında Hava Durumu Nasıl Olacak?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in tahminlerine göre, mart ayı genel olarak sıcak geçecek. Sıcak günlerin artacağını belirten Tek, Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde ortalama sıcaklığın 3 derecenin üzerinde olacağını söylüyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu'da ise 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu da geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart ayının bizi beklediği anlamına geliyor.

Yağış Miktarı Ortalamanın Üzerinde Olacak

hava-durumu

Mart ayında yağış miktarının da ortalamanın üzerinde olacağını belirten Tek, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış miktarının ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacağını söylüyor. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart ayı bizleri bekliyor.

İstanbul'a Kar Yağacak mı?

İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, çok uzun periyotlu tahminlerde Mart ayının 8'i gibi Marmara ve Karadeniz'de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunduğunu söylüyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu da ekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..

Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..

Salçanın küflenmesini engelleyen püf noktası! İçine ekleyince haftalarca bir şey olmuyor

Salçanın küflenmesini engelleyen püf noktası! İçine ekleyince haftalarca bir şey olmuyor

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı
2
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de
3
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar
4
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir
5
Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor
6
En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı
7
Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Yay ve Yükselen Yay burcu, Satürn’ün 4. evinizdeki geçişi hayatınızı nasıl etkiliyor?

Salçanın küflenmesini engelleyen püf noktası! İçine ekleyince haftalarca bir şey olmuyor

Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..