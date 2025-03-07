Trabzon'da 'Zanaattan Sanata Keçe' Sergisi Açıldı

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, Zehra Atalay'ın 'Zanaattan Sanata Keçe' isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:08
Trabzon'da 'Zanaattan Sanata Keçe' Sergisi Açıldı

Trabzon'da Keçeden Sanat Sergisi

Trabzon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Zanaattan Sanata Keçe" isimli etkileyici bir sergiye ev sahipliği yaptı. Keçe sanatçısı Zehra Atalay tarafından hazırlanan sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Güzel Sanatlar Galerisi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı'ndan Övgüler

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un zengin kültürel geçmişine ve değerli sanatçılara sahip olduğunu vurguladı. Kaya, Trabzon'un, Türkiye'nin en seçkin ressamlarını yetiştiren bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Bu sergi, ressamların yansıması olarak değerlendirebileceğimiz bir sanat etkinliğidir." şeklinde konuştu.

Sanatçının Mutluluğu

Atalay, sergisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Hobi olarak başladığı keçe sanatında ikinci sergisini açtığını ifade eden Atalay, bu sergide keçeden portreler, masa örtüleri, meyveler, tablolar, kıyafetler, çiçekler ve biblolar gibi çeşitli eserlerin yer aldığını anlattı.

Sergi Ziyarete Açık

Konuşmaların ardından davetliler, sergiyi gezerek Atalay'dan eserleri hakkında bilgi aldılar. Serginin, 12 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacağı duyuruldu.

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