Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025'te 14 Bin 554 Kanal Açtı

01 Ocak – 31 Aralık 2025'te Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 14 Bin 554 kanal açma, 8 Bin 505 vidanjör hizmeti ve kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:09
Yıllık faaliyet raporu açıklandı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 01 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarını içeren yıllık faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Müdürlük, kent genelinde içme suyu erişimini kolaylaştırma ve kanalizasyon problemlerini çözme hedefiyle hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Operasyonel veriler ve müdahale istatistikleri

63 mahallede hat tamir, bakım ve yeni hat açma çalışmaları yürüten müdürlük, söz konusu dönemde 14 Bin 554 adet kanal açma hizmeti gerçekleştirdi. Hizmet sahası dahilinde 8 Bin 505 adet vidanjör çekim hizmeti sunuldu.

Müdürlük ayrıca 486 adet kanalizasyon parsel bağlaması yaptı ve kanalizasyon ana hat ile parsellerde meydana gelen 303 arızanın giderilmesini sağladı. Bu dönemde ekipler 19 bin 962 metre kanalizasyon hattı döşedi ve 804 adete kanalizasyon ızgara açma, temizleme ve yükseltme işlemi gerçekleştirdi.

İçme suyu çalışmaları

Sağlıklı içme suyu ulaştırma çalışmalarında müdürlük, 13 Bin 965 metre yeni içme suyu hattı döşedi ve 5 bin 648 metre hat yenileme işi tamamladı. Ekipler, içme suyu ana hat ve parsel arızalarına yönelik yaptığı müdahalelerle 2 bin 824 arızanın giderilmesini sağladı.

Yağmur suyu ve parsel yükseltme işleri

Yağmur suyu hatlarının döşenmesinde ekipler 5 bin 313 metrelik hat inşasını gerçekleştirirken, 729 baca açma ve yükseltme ile 160 parsel yükseltme işlemini tamamladı.

