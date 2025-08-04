DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

Düzce'de 1. Kafkas Şenliği Coşkusu

Düzce'de düzenlenen 1. Kafkas Şenliği, yöresel dans gösterileri ve kültürel etkinliklerle renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 23:33
Düzce'de 1. Kafkas Şenliği Coşkusu

Düzce'de 1. Kafkas Şenliği Coşkusu

Düzce'de ilki düzenlenen Kafkas Şenliği, yöresel dans gösterileri ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçti. Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesi iş birliğiyle Kaledibi mesire alanında gerçekleştirilen şenliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı.

Geleneksel Danslarla Renklenen Etkinlik

Şenlikte sergilenen Kafkas dans gösterileri, katılımcıların büyük beğenisini topladı. 60 ila 75 yaş aralığındaki Kafkas kökenli 'İhtiyar Delikanlılar' grubu, yörelerine ait otantik müzikleri ve geleneksel oyunlarıyla sahne aldı. Şenlik, tüm katılımcıların Çerkez müziği eşliğinde farklı oyunlarla devam etmesiyle zengin bir atmosfer sundu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik, hafta boyunca kentte çeşitli organizasyonlarla sürdürülerek Kafkas göçmeni vatandaşların kaynaşması ve kültürel değerlerin yaşatılması amacı taşımaktadır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla...

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı. Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla...

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı. Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 1. Kafkas Şenliği Coşkusu
2
Kosova'da Renkli Kortej Yürüyüşü: 4. Uluslararası New Born Dans Festivali Başladı
3
Muradiye Şelalesi Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
4
Samsun'da Kadınlar Kenevir Lifleri ile Sanatı Buluşturuyor
5
Munzur Vadisi'nde Sincapların Kış Hazırlığı
6
Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart
7
Deterjana para vermeye son! O meyvenin kabukları lekeleri silgi gibi siliyor

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!