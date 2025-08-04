Düzce'de 1. Kafkas Şenliği Coşkusu

Düzce'de ilki düzenlenen Kafkas Şenliği, yöresel dans gösterileri ve kültürel etkinliklerle dolu dolu geçti. Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesi iş birliğiyle Kaledibi mesire alanında gerçekleştirilen şenliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı.

Geleneksel Danslarla Renklenen Etkinlik

Şenlikte sergilenen Kafkas dans gösterileri, katılımcıların büyük beğenisini topladı. 60 ila 75 yaş aralığındaki Kafkas kökenli 'İhtiyar Delikanlılar' grubu, yörelerine ait otantik müzikleri ve geleneksel oyunlarıyla sahne aldı. Şenlik, tüm katılımcıların Çerkez müziği eşliğinde farklı oyunlarla devam etmesiyle zengin bir atmosfer sundu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik, hafta boyunca kentte çeşitli organizasyonlarla sürdürülerek Kafkas göçmeni vatandaşların kaynaşması ve kültürel değerlerin yaşatılması amacı taşımaktadır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı. Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı. Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.