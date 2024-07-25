Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Haftanın fırsat ürünleri arasında Fenoti 42” Full HD Android Smart Led TV öne çıkıyor. Bu üründen sadece 5.000 adet stokta bulunuyor ve 2 yıl garanti etiketiyle sunuluyor. Şu anda 6.999 TL peşin fiyatına 4 taksit avantajıyla satışa sunulmuş durumda.





Fenoti 42” Full HD TV, 4 çekirdekli işlemcisi, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri ile teknolojiye hakim bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Android 13 işletim sistemi ile akıllı televizyon olma özelliğine sahip. Ekran paneli 42 inç yani yaklaşık 106 cm büyüklüğünde olup, 1920×1080 çözünürlük sunarak net bir görüntü kalitesi sağlıyor.





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