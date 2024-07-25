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Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Şok Marketler, Temmuz ayının son haftasına özel sürpriz fırsatlar ve cazip kampanyalarla dolu yeni katalogunu müşterilerine sundu. 27 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan bu katalog, alışveriş tutkunları için büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldığı ve kaçırılmayacak kampanyaların detayları haberimizde!

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:34
Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Haftanın fırsat ürünleri arasında Fenoti 42” Full HD Android Smart Led TV öne çıkıyor. Bu üründen sadece 5.000 adet stokta bulunuyor ve 2 yıl garanti etiketiyle sunuluyor. Şu anda 6.999 TL peşin fiyatına 4 taksit avantajıyla satışa sunulmuş durumda.

 

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Fenoti 42” Full HD TV, 4 çekirdekli işlemcisi, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri ile teknolojiye hakim bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Android 13 işletim sistemi ile akıllı televizyon olma özelliğine sahip. Ekran paneli 42 inç yani yaklaşık 106 cm büyüklüğünde olup, 1920×1080 çözünürlük sunarak net bir görüntü kalitesi sağlıyor.

 

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Şok'un 27 Temmuz 2024 kataloğu, alışveriş yaparken bütçenizi korumanızı sağlayacak ve çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar sunacak. Fırsatları kaçırmamak için katalogu incelemeyi unutmayın!

 

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