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E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, eksper raporlarına erişim süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu gelişme, araç sahipleri için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:47
E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) tarafından yapılan açıklamada, eksper raporlarının e-Devlet üzerinden erişilebilir hale getirildiği bildirildi. 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olan bu uygulama ile, trafik ve kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları anlık olarak e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.

TÜSED’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 

“Hak sahipleri ve/veya vekillerinin ekspertiz raporlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla, İcra Komitemiz ilgili mercilerle gerekli görüşmeleri yaparak raporların e-Devlet üzerinden görüntülenmesini sağladı. Bu kapsamda, 10 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet sistemi üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi bu platform üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.”


RAPORLARA NASIL ERİŞİLİR?

Sigortalılar, e-Devlet üzerinden "Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama" adımını takip ederek raporlarına ulaşabilecekler. Bu yeni uygulama sayesinde, araç sahipleri kazaya karışan araçlarla ilgili eksper raporlarını kolaylıkla inceleyebilir, süreci daha şeffaf ve hızlı bir şekilde takip edebilirler.

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