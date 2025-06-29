Ebru Yaşar Bursa'da Müthiş Bir Konser Verdi

Ebru Yaşar Bursa'da Sahne Aldı

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda gerçekleşen konser, müzikseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Yoğun İlgiyle Karşılandı

Konserde, Ebru Yaşar'ın sevilen şarkıları hayranlarıyla buluştu. Sanatçının yaklaşık 2 saat süren performansı, farklı yaş gruplarından bir çok dinleyiciyi bir araya getirdi. Hayranlar, sanatçının çaldığı melodilere eşlik ederek, coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Unutulmaz Şarkılar

Ebru Yaşar, "Yoksun", "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" gibi en sevilen parçalarını seslendirerek hayranlarını mest etti. Konser, izleyenlerin kendisini kaybetmesine neden oldu ve yağız bir birliktelik oluşturdu.

Bu güzel etkinlik, sanatçının kariyerindeki önemli anlardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı.