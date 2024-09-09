EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYU), İŞKUR aracılığıyla yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından 40 yaşından küçük temizlik görevlileri alınacak. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

EBYU Personel Alımı: 40 Yaş Altı Temizlik Görevlisi Alacak



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İŞKUR üzerinden 9 Eylül 2024 tarihinde temizlik personeli alımı için ilan yayımladı. Üniversite bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla gerçekleştirilecek olan bu alımda, kadın ve erkek adaylar arasından seçilecek kişiler, temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek. İlan, İŞKUR ve Resmi Gazete’de yayımlandı ve başvurular kısa sürede sona erecek.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ NEDİR?

EBYU, sürekli işçi statüsünde çalışacak 1 kişi temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda, özellikle eski hükümlü veya terör mağduru statüsünde olan adaylar başvurabilecek. Alım kapsamında, üniversitenin farklı birimlerinde görev alacak kişi, çevre temizliği ve diğer temizlik işleriyle ilgilenecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin temizlik görevlisi pozisyonuna başvurmak isteyen adaylar için belirlediği genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ,

, Kamu haklarından mahrum olmamak ,

, Adli sicil kaydı temiz olmak , herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, İŞKUR kaydına sahip olmak ,

, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

Bu genel şartlar dışında adayların, Erzincan il sınırları içinde ikamet ediyor olması da başvurularda aranan önemli kriterler arasında yer alıyor.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Bu pozisyon için başvuru yapacak adaylar, genel şartların yanı sıra belirli özel koşulları da karşılamak zorundadır. Özel şartlar ise şu şekildedir:

En az ilköğretim ve en fazla ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak (Önlisans ve lisans mezunları başvuramaz).

ve en fazla mezunu olmak (Önlisans ve lisans mezunları başvuramaz). Temizlik yapmaya engel sağlık durumu bulunmamak ,

, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen hijyen belgesine sahip olmak , özellikle gıda ve su sektöründe çalışanlar için geçerlidir.

, özellikle gıda ve su sektöründe çalışanlar için geçerlidir. Üniversitenin birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme ve çevre temizliği gibi görevleri üstlenebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

gibi görevleri üstlenebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak. 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak.

Bu şartları karşılayan adaylar başvuru sürecini başlatabilirler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin İŞKUR aracılığıyla yapacağı bu personel alımına başvurular 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Başvuruların son tarihi ise 13 Eylül 2024. Adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Adaylar başvurularını İŞKUR’un internet sitesi aracılığıyla online olarak gerçekleştirebilir ya da ALO 170 çağrı merkezi üzerinden başvurularını yapabilirler. İnternetten başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru linki aşağıda verilmiştir:

İŞKUR TYP Başvuru Linki

İlgili linkte, şehir seçimi yaparak Erzincan ili için yayımlanan bu ilana başvurularınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bu ilana yalnızca eski hükümlü ya da terör mağduru statüsündeki adaylar başvurabilir. Başvuru yapacak olan adayların bu statüde olduğuna dair belgelerini eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir.

ÜCRETLENDİRME VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde temizlik personeli olarak sürekli işçi kadrosunda çalışmaya hak kazanacaklar. Adaylar, üniversite bünyesinde çeşitli temizlik görevlerinde çalıştırılacak olup, bu görevler arasında çevre temizliği, taşıma, kaldırma ve istifleme gibi işler de yer almaktadır.

SONUÇLAR VE İŞE ALIM SÜRECİ

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından seçim yapılacak ve sonuçlar İŞKUR aracılığıyla duyurulacaktır. Başarılı adaylar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde sürekli işçi kadrosunda görevlendirilecektir.

Başvurularınızı zamanında yaparak bu fırsatı kaçırmayın! EBYU’nun temizlik görevlisi alımı için başvurular hızla sona eriyor.

İLANIN TAM METNİNE ERİŞİN

Daha fazla bilgi almak ve başvurunuzu yapmadan önce ilan detaylarını incelemek için resmi ilan metnine buradan erişebilirsiniz:

Resmi İlan Metni