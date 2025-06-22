Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Edirne, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 8. Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri ile renklendi. Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yapıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, sekiz yıldır devam eden lavanta tarla günlerinin kent turizmine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Bacıoğlu, "Lavanta tarlaları, her yıl binlerce ziyaretçi alıyor ve üretim alanları sürekli genişliyor. Kırsal turizmin geliştirilmesi açısından lavantayı çok önemli görüyoruz. Gençlerimizin bu tür alternatif ürünlerle para kazanmalarını ve köylerde üretime devam etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunum ve Atölye Çalışmaları

Etkinlikte, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Merve Güzel tarafından "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme ve Tarla Kurulumu" konulu bir sunum yapıldı. Güzel, lavantanın farklı çeşitlerinin bulunduğunu ve lavandula angustifolia (İngiliz lavantası) çeşidinin sağlık, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığını belirtti. Ayrıca, lavantanın yüksek gelir getiren bir bitki olduğunu vurguladı.

Güzel, "Bitkiyi yetiştirmek kadar pazarlama yapmak da çok önemli. Toprak analizi yaptırıp bu işe başlanır. İlk önce kıraç topraklarda bunu yetiştirmek istedik; ancak son yıllarda bitkinin popülerleşmesi ve turizm ögesi olmasıyla daha verimli alanlarda da lavanta üretimi yapılmaya başlandı" dedi. Ayrıca, Edirne gülü ve Edirne kırmızısı renginin elde edildiği kökboya bitkisi başta olmak üzere kentte tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Gedik ise tıbbi aromatik bitkilerin doğru kullanımı hakkında bilgiler verirken, evde lavanta yağı elde edilmesiyle ilgili bir uygulama gerçekleştirdi. Gedik, lavantanın farklı kullanım alanları olduğunu belirterek, evde yapılacak çalışmalarla lavantadan çeşitli ürünler elde edilebileceğini anlattı.

Etkinlik, lavanta üreticisi Hatice Özyıldırım tarafından lavanta sabunu yapımı atölyesi ile sona erdi. 29 Haziran'a kadar sürecek olan etkinlikler, her gün 09.30 - 20.30 saatleri arasında enstitü bahçesindeki lavanta tarlasının ziyarete açık olacağı bilgisini de verdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında enstitünün Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde sunum ve atölye etkinlikleri yapıldı. Lavanta üreticisi Hatice Özyıldırım, programda, lavanta sabunu yapımı atölyesi gerçekleştirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında enstitünün Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde sunum ve atölye etkinlikleri yapıldı. Lavanta üreticisi Hatice Özyıldırım, programda, lavanta sabunu yapımı atölyesi gerçekleştirdi.