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Edirne'de Açık Hava Konserine Dönüşen Klip Çekimi

Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın klip çekimi, vatandaşların katılımıyla açık hava konserine dönüştü.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:13
Edirne'de Açık Hava Konserine Dönüşen Klip Çekimi

Edirne'de Roman Müzik Rüzgarı

Edirne, müziğin ve eğlencenin buluşma noktası haline geldi. Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde klip çekimi yaptığı anlar adeta bir açık hava konserine dönüştü.

Vatandaşların İlgisi Yoğun Oldu

Ocak, sosyal medya üzerinden yayınlayacağı klip için müzisyen arkadaşlarıyla birlikte caddede toplandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar kısa sürede Ocak'ın etrafını sardı. Müzik başlayınca, caddedeki atmosfer bir anda hareketli Roman ezgileriyle renklendi ve vatandaşlar da eğlenceye katıldı.

Roman Müziği Geleneğini Yaşatıyor

Fikri Ocak, yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek çeribaşı olduğunu vurguladı. Bu müzikal proje ile Roman müzikleri klip serisine başladığını belirten Ocak, çekimlerin sosyal medya platformlarında yayınlanacağını ifade etti. Edirne'nin farklı noktalarında devam edecek olan bu çekimlerin, kentin turizmine de katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Teşekkür Mesajı

Ocak, çekim izni veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etmeyi de unutmadı. Bu desteklerle birlikte, Edirne'nin müzik ve kültür alanında daha fazla dikkat çekmesini hedefliyor.

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların...

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların ilgisi nedeniyle adeta açık hava konserine dönüştü.

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların...

Edirne'de müzisyen Roman çeribaşı Fikri Ocak'ın trafiğe kapalı caddede çektiği klip, vatandaşların ilgisi nedeniyle adeta açık hava konserine dönüştü.

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