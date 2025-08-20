Edirne'de Gazi Mihal Hamamı Restorasyonunda Yeni Aşamaya Hazırlık

Edirne'de Gazi Mihal Hamamı restorasyonunda son durum

Edirne'nin girişinde, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ihya ve kazı çalışmaları, yapının hem iç hem de çevresel dokusunu canlandırmayı hedefliyor.

Restorasyon çalışmaları

Geçen yıl şubat ayında başlayan çalışmalar kapsamında öncelikle çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerde kazı yapıldı. Hamamın ön kısmındaki temizliklerde, erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izlerine ve yapının toprak altında kalmış pek çok bölümüne ulaşıldı. Dış cephe, çatı ve iç kısımdaki restorasyon işlemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Vali Sezer'in incelemesi ve hedeflenen fonksiyonlar

Vali Yunus Sezer, saha incelemelerinde yetkililerden bilgi aldı ve hamamın konumunun kentin en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sezer, geçmişteki ihmaller nedeniyle yapının tahrip olduğunu ve bir bölümünün üzerinden yol geçtiğini hatırlattı.

"Birinci etap restorasyonunu bitirmek üzereyiz. İkinci etabın projeleri hazırlanıyor. Buraya nasıl bir fonksiyon verilecekse..."

Sezer çalışmaları ve planları şöyle anlattı: "Birinci etap restorasyonunu bitirmek üzereyiz. İkinci etabın projeleri hazırlanıyor. Buraya nasıl bir fonksiyon verilecekse bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. İlk olarak koku müzesi şeklinde bir değerlendirmemiz var. Burasıyla ilgili heyecanlıyız. Gazi Mihal Hamamı ve hemen yanındaki Gazi Mihal Köprüsü'nü içine alacak şekilde bir peyzaj çalışmasıyla burayı Sultan II. Bayezid Külliyesi'ne kadar düzenleme yapacağız. Oradaki namazgahı da içine alacak şekilde bir çalışma yapılacak. Burası önemli turizm akslarından biri olacak. Oradaki namazgahta da peynir müzesi ya da yeniçerilerin, saray ritüellerinin yerine getirildiği bir alan düzenlemesini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Vali Sezer, hamamdaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin artacağını ve kente değer katacağını belirterek, "Burada ilk etabı yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız. Artık peyzaj ve içerisindeki fonksiyonlara geçmiş olacağız. Dünyada örneği az olan bir koku müzesi olmasını hedefliyoruz. Burası Edirne, gülüyle ünlü... Tunca Nehri kenarını da alacak saray kültürünün yansıtıldığı bir peyzaj düzenlemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara eşlik edenler

Vali Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı'nın tarihçesi

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde etkin olan Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor. Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile bir külliye halinde bulunan yapı, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

