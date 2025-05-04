Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenliklerinin İkinci Günü

Edirne, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile renkli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu geleneksel etkinlikler, birçok vatandaşın katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleştiriliyor.

Söz konusu şenliklere katılanlar, Edirne Emniyet Müdürlüğünün polis noktalarındaki kontrollerinin ardından alana giriş yaptı. Ziyaretçiler; yerel müzik gruplarının performansları ve çeşitli dans ekiplerinin gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir'den etkinliklere katılan Muammer Teşeli, şenliklerin oldukça eğlenceli geçtiğini belirtti. Her yıl etkinliklere katıldığını ifade eden Teşeli, "Şenlikler her yıl daha da güzelleşiyor. Valilik, belediye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir topluluk var. Bu şenlik, insanlara huzur, mutluluk ve sağlık getirsin," dedi.

Balıkesir'den gelen Menekşe Kapalıcı ise, baharın gelişini dans ve müzikle kutladıklarını dile getirdi. Kapalıcı, "Şenlikler her yıl olduğu gibi neşeli geçiyor. Çok mutlu ve memnunuz, herkes bu coşkuyu yaşasın," diye ekledi.

Bugün Kakava Ateşi ile Zirve

Şenlik coşkusu, yarın saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye çıkacak. Etkinlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.

Edirne'de, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne geldi.Vatandaşlar yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

Edirne'de, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne geldi.Vatandaşlar yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.