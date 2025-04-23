Edirne'de Profesyonel Turist Rehberleri Tarihi ve Kültürel Rotaları Keşfetti

Edirne'de Turizm Rotaları Öne Çıkıyor

Edirne'de düzenlenen etkinlikler kapsamında profesyonel turist rehberleri, kentin tarihi ve turistik alanlarını keşfe çıktı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde, Turizm Haftası dolayısıyla davet edilen rehberler, iki gün boyunca serhat kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Rehberler Tarihi Mekanları Geziyor

Rehberler, Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii gibi önemli yapıları ziyaret ederek kültürel mirası gözlemledi. Ayrıca, kentin müzelerinde bilgi alarak tarihi çarşıları gezdiler. El sanatlarının tanıtıldığı etkinlikler de düzenlendi, böylece Edirne'nin zenginlikleri daha yakından tanıtıldı.

Tarihi Lezzetler ve Gezi Treni

Edirne ile özdeşleşen tava ciğer lezzetini tatma fırsatı yakalayan rehberler, kenti gezi treniyle dolaşarak Karaağaç Mahallesi'ndeki Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı'nı da ziyaret etti. Son olarak, Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla vakit geçirdikten sonra Edirne Büyük Sinagogu'nu gezerek ziyareti tamamladılar.

Yeni Rotalar ve Halk Katılımı

İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki günlük program kapsamında 20 rehberle Edirne'yi gezdiklerini belirtti. "Edirne'nin gastronomisi ve geçmiş dönemlere ait birçok mirasımızın izini sürmek bizler için çok önemli," diyen Eracun, turizm rotalarının çoğaltılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Eracun, ayrıca Edirne'de çok güzel ağırlandıklarını ve Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'e teşekkür ederek, rehberlerin kentteki turizm rotasına hakim olacağını ve bir sonraki ziyarette aktif rol alacaklarını belirtti.

Edirne'de misafir edilen profesyonel turist rehberleri kentin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası dolayısıyla davet edilen rehberler, iki günlük program kapsamında serhat kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Edirne'de misafir edilen profesyonel turist rehberleri kentin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası dolayısıyla davet edilen rehberler, iki günlük program kapsamında serhat kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, AA muhabirine açıklamada bulundu.