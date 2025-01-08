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TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

TÜBİTAK, 2025 yılında başlayacak personel alımı için 72.800 TL maaş sunacak. Başvurular 8-29 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:16
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

TÜBİTAK'tan Önemli Personel Alımı

2025 yılı ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duyduğu personel sayısını açıklamaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) önemli bir duyuru yaptı. Bilim ve teknoloji alanında öncü rol üstlenen TÜBİTAK, 2025'in başında 6 yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Alımlar Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde

TÜBİTAK'ın personel alımı, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde gerçekleştirilecek. UME, Türkiye'nin ölçüm standartlarını belirleyen ve uluslararası alanda önemli bir temsilci olarak kabul edilen bir kurum. Burada görev alacak uzmanlar, ölçüm biliminin öncü konuları üzerinde çalışarak Türkiye'nin bilimsel gelişimine önemli katkılarda bulunma fırsatına sahip olacak.

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Alım Yapılacak Pozisyonlar

TÜBİTAK, UME bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı pozisyonları için alım yapacağını duyurdu. Uzman pozisyonları, deneyimli ve alanında uzmanlaşmış profesyonellere yönelikken, uzman yardımcısı pozisyonları genç yeteneklerin kariyerlerine başlangıç noktası olabilecek.

Başvuru Süreci

Başvuru koşulları, aranan nitelikler ve süreçle ilgili detaylar TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde (tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu internet sayfalarında da ilanların detayları yer alacak.

Başvuruların başlangıcı: 8 Ocak 2025
Son tarih: 29 Ocak 2025

Maaş Beklentileri

TÜBİTAK uzmanlarının maaşları da oldukça dikkat çekici. Araştırmalara göre, uzman personel maaşlarının 72.800 TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu durum, çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

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