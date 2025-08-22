DOLAR
Edirne'de Tarihi Doku Yenileniyor: 333 Yapı Restorasyon Aşamasında

Edirne merkezde Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler'de yürütülen restorasyonlarla 333 yapı restore ediliyor; proje 1500 metrelik alanda tarihi dokuyu canlandıracak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:49
Edirne'de Tarihi Doku Yenileniyor: 333 Yapı Restorasyon Aşamasında

Edirne'de tarihi doku koruma çalışmaları hızla devam ediyor

Edirne kent merkezinde, tarihi dokuyu korumak ve canlandırmak amacıyla yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı, Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerindeki düzenlemeler ise devam ediyor.

Proje kapsamı ve yapılan işler

Projede caddelerdeki dükkanlar tarihi dokuya uygun olarak yenileniyor. Uygunsuz görülen klima, anten ve tente gibi eklentiler sökülürken, pencere ve kapı doğramaları yenilenerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Çalışmalar, sokak restorasyonları ve kent meydanı düzenlemeleriyle bütünleşecek şekilde planlanıyor.

Vali Yunus Sezer yerinde inceledi

Vali Yunus Sezer, proje alanını inceleyerek ekipten bilgi aldı ve esnafla sohbet etti. Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada projenin önemine vurgu yaparak, "Saraçlar Caddesi, Edirne'nin kalbi konumunda. Kentin en hareketli olduğu yer. Burada 1500 metre uzunluğunda bir alanda düzenleme ve restorasyon yapıyoruz. 333 yapı restore ediliyor, Saraçlar Caddesi büyük ölçüde tamamlandı. Çilingirler, Balıkpazarı ve Orhaniye caddeleriyle devam edecek." dedi.

Hedefler ve kapsamın genişlemesi

Sezer, çalışmanın 25 Kasım Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılacak Kent Meydanı projesiyle bütünsellik oluşturacağını belirtti. Tunca Nehri'ne kadar uzanan alanda önemli bir düzenleme yapılacağını aktaran Sezer, "Halihazırda Türkiye'deki en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi yapılıyor. 333 yapının restore edilmesi, bunların büyük kısmı tarihi 189 tanesi tarihi yapı konumunda." ifadelerini kullandı.

Sezer çalışmaların tamamlanmasıyla "eski şehir" olarak tanımlanan alanın tamamen düzenlenmiş olacağını, konaklara farklı fonksiyonlar kazandırılacağını söyledi: "Birbirinden güzel konakların hepsine fonksiyon verilecek. Kimi konaklama amacıyla kimi gastronomi kimisiyse atölye çalışmaları için kullanılacak. Gerçekten de Edirne Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehir merkezlerinden biri haline gelecek. Sene sonuna doğru Saraçlar, Çilingiler ve Balıkpazarı caddelerinin yüzde 90'ı tamamlanır."

Diğer çalışmalar ve destek

Sezer, caddelerdeki çalışmalara ek olarak tarihi sokaklarda restorasyonların süreceğini, yapı stoğunun zayıf olduğu mahallelerde kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi ihtiyacı bulunduğunu ve bu alanlarda belediyenin yapacağı çalışmalara her türlü desteğin verileceğini vurguladı.

Vali Sezer'in ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da hazır bulundu.

