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Edirne'deki Tunca Nehri Kenarındaki Yalı Camisi Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'nin tarihi Evliya Kasımpaşa Camisi, sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşuyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:35
Edirne'deki Tunca Nehri Kenarındaki Yalı Camisi Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Camide Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Osmanlı padişahlarının Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kayıkla geldiği dönemleri işaret eden restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde devam ediyor.

5,5 Asırlık Tarih Yeniden Hayat Buluyor

Geçen yıl başlatılan restorasyon kapsamında, caminin toprak altında kalan yapıları ve yürüyüş yollarında kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Restorasyon süreci ile birlikte, hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, ayrıca yürüyüş yolu gün yüzüne çıkarılarak ihya edilecek.

Cami Rıhtımı ile Tarihi Kayık Seferleri Yeniden Canlanacak

Caminin rıhtımının yapılmasıyla birlikte, tarihte olduğu gibi Edirne Sarayı ve cami arasında kayık seferlerinin yeniden gerçekleştirileceği planlanıyor. Bu çalışma ile yapı, eski ihtişamına kavuşması bekleniyor.

Vali Sezer İncelemede Bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, camide gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Sezer, "Osmanlı dönemindeki gibi camiye kayıklarla ulaşım sağlanacak. Yürüyüş yolu ihya edilecek ve eski güzelliğine kavuşacak. Caminin rıhtımı restore edilecek. Saraydan buraya kadar gidip gelinebilecek. Eski usuldeki gibi kayıklar ve gondollar burada gezecek," ifadelerini kullandı.

Evliya Kasımpaşa Camisi Hakkında

Kirişhane semtinde, 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapmış Kasım Paşa tarafından 1478 yılında inşa edilen Evliya Kasımpaşa Camisi, kare planlı, tek minare ve kubbeye sahip bir avlulu camidir. Zamanla harap olan bu yapı, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Su baskını sorunları nedeniyle yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgedeki kanal çalışmaları ile birlikte restorasyona uygun hale getirildiği gözlemlendi.

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, 1478'de inşa ettirilen Tunca Nehri kenarındaki...

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, 1478'de inşa ettirilen Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, 1478'de inşa ettirilen Tunca Nehri kenarındaki...

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri, 1478'de inşa ettirilen Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

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