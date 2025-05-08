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Edirne'nin Kunduracılar Çarşısı'nda Restorasyon Başlıyor

Kunduracılar Çarşısı, restorasyon projeleriyle Edirne'nin en güzel sokaklarından biri haline gelecek.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:57
Edirne'nin Kunduracılar Çarşısı'nda Restorasyon Başlıyor

Edirne'de Tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda İhya Çalışmaları Başlıyor

Edirne'nin dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkan barındıran Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları resmen başlıyor. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişiminde yer alan bu tarihi çarşının ihyasına yönelik proje çalışmaları tamamlandı ve Valilik tarafından yapılacak restorasyonların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Vali Yunus Sezer'den Açıklamalar

Vali Yunus Sezer, bölge esnafıyla yaptığı buluşmada proje hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Kendisi, 65 metrelik güzergahı kapsayan sokaktaki 30 tescilli yapının restore edilerek Edirne’ye kazandırılacağını vurguladı.

Bu çalışma ile birlikte, Kunduracılar Çarşısı'nın Edirne’nin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Sezer, şunları ifade etti: "Kunduracılar Çarşısı, Saraçlar Caddesi'nin paralelinde yer alıyor ve belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi. Burada, geleneksel meslekleri sürdüren ve güler yüzleriyle tanınan esnafımız var. Geçen yıl esnafımız, buranın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesini istemişti. Bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda proje tamamlandı ve ihale aşamasına geçtik. Eski ismiyle Terziciler Çarşısı olan bu mekânı, iki aylık sürede Edirne'nin en güzel sokaklarından biri haline getireceğiz."

Sezer, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ilgili bakanlık yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda...

Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları başlıyor. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki tarihi çarşının ihyasına yönelik proje çalışması tamamlandı. Valilikçe yapılacak restorasyon çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda...

Edirne'de dar uzun sokağıyla ünlü ve 30 tescilli dükkanın bulunduğu Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları başlıyor. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki tarihi çarşının ihyasına yönelik proje çalışması tamamlandı. Valilikçe yapılacak restorasyon çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

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