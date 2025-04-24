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Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Ağına Dahil Edildi

İzmir'deki Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına katıldı. Bu, Türkiye'nin 12. rotası oldu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:14
Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Ağına Dahil Edildi

Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Ağına Katıldı

İzmir'in doğa ve kültürü harmanlayan yürüyüş rotası Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildi. Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan duyuruda, Efeler Yolu'nun, Türkiye'den Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'na katılan 12. rota olduğu ifade edildi.

Efeler Yolu, aynı zamanda Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Yaylacılık Patikaları ağına dahil edilen ilk kültür rotası olma özelliği taşıyor. EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Efeler Yolu Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Özgür Özkaya, bu gelişmenin, bölgenin kültürel, tarihi ve doğal mirasının evrensel değer taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Görünürlük ve Kültürel Anlatım

Özkaya, Efeler Yolu'nun uluslararası alandaki görünürlüğünün, bu rotanın sürdürülebilir kültür rotası olma yolunda atılan adımları pekiştirdiğini ifade etti. "Bu başarı, sadece yürüyüş rotamızın değil, Batı Anadolu'nun zengin hikayesinin de dünyaya tanıtımını sağlıyor. Ayrıca Efe ve zeybek kültürünün uluslararası alanda daha etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlıyor," dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Efeler Yolu'nun uluslararası listeye dahil edilmesinin, bölgenin tanınırlığını artırdığına ve Anadolu'nun kültürel zenginliğinin Avrupa sahnesine taşındığına vurgu yaptı.

Efeler Yolu Nedir?

Yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki Efeler Yolu, Ege Bölgesi'nin doğal ve kültürel değerlerini barındırıyor. İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak, Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sona eriyor. Yürüyüş rotası, Efeler'in Kurtuluş Savaşı döneminde düşmana karşı kullanıldığı alanları ve patikaları kapsıyor ve bu özelliğinden adını alıyor.

Yaylalar, dağ geçitleri, tarihi yapılar ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle dolu kırsal mahalleler, bu rota boyunca milli duygular içerisinde bir doğa yolculuğu sunuyor.

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür...

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildiği bildirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak (sol 2), açıklamalarda bulundu.

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür...

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nun Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağına dahil edildiği bildirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak (sol 2), açıklamalarda bulundu.

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