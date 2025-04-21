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Ege Ordusu'ndan 23 Nisan'a Özel Bando Konseri İzmir'de Yapıldı

Ege Ordusu Bölge Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir'de coşkulu bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:06
Ege Ordusu'ndan 23 Nisan'a Özel Bando Konseri İzmir'de Yapıldı

Ege Ordusu'ndan 23 Nisan Coşkusu

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir'de unutulmaz bir konser verdi. Konser, Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlendi.

Coşku Dolu Anlar

Konserde, Yarbay Gökhan Aşkın şefliğindeki bando, sevilen marşlar ve şarkılardan oluşan zengin bir repertuvarı katılımcılarla buluşturdu. Okul bahçesini dolduran öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bandoya eşlik etti. Öğrencilerin Yaka Şengül Mustafa Karaca Ortaokulu bando takımıyla birlikte tuttuğu ritimler, etkinliğe ayrı bir neşe kattı.

Bandolarının seslendirdiği marşlara alkışlarla destek veren öğrenciler, velilerinin cep telefonlarıyla kaydettiği bu özel anları unutulmaz kıldı.

İstiklal Marşı ile Son Buldu

Etkinliğin sonunda, bando ve katılımcılar bir araya gelerek İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Konser, 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, öğretmenler ve çok sayıda veli katılımıyla daha da anlam kazandı.

Birbirinden Güzel Konserler Devam Ediyor

Bando, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 13.00'te Urla Kent Meydanı’nda, 23 Nisan’da saat 11.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda, 24 Nisan’da saat 11.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda ve aynı gün saat 13.45'te Seferihisar Ulamış İlkokulu’nda konser vermeye devam edecek.

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir'de konser verdi. Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde, Yarbay Gökhan Aşkın şefliğindeki bando, sevilen marşlar ve şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirildi.

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir'de konser verdi. Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde, Yarbay Gökhan Aşkın şefliğindeki bando, sevilen marşlar ve şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirildi.

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