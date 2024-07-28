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EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Emniyet teşkilatında görev almak üzere toplam 200 komiser yardımcısı alımının yapılacağı bildirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanmak üzere 40 kadın, 160 erkek aday alınacaktır. Ayrıca şehit veya engellilerin eş ve çocukları arasından da 10 öğrenci alınacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:44
EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Başvuru süreci ve şartları: Başvurular 23 Temmuz 2024 ila 29 Temmuz 2024 tarihlerinin ​​arasında e-devlet şifresiyle http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar başvurularını devletin web sitesi üzerinden kolaylıkla yapabileceklerdir.

İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim verilecek Eğitim sonunda başarılı olan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Komiser Yardımcısı pozisyonuna atanacak.

Başvuru Şartları

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

ÖSYM'nin Gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 2024 Sonuçları Kapsamında;

Eşit Ağırlık puan türü en az 310,000 ham taban puan almış olmak,

Sayısal puan türü en az 330,000 ham taban puan almış olmak

Sözel puan türünden en az 350,000 ham taban puan almış olmak gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye ve başvuru bilgilerine https://www.pa.edu.tr/duyuru/2024-yili-ic-guvenlik-fakultesi-giris-sinavi-duyurusu adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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