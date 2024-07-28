EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Başvuru süreci ve şartları: Başvurular 23 Temmuz 2024 ila 29 Temmuz 2024 tarihlerinin arasında e-devlet şifresiyle http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar başvurularını devletin web sitesi üzerinden kolaylıkla yapabileceklerdir.
İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim verilecek Eğitim sonunda başarılı olan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Komiser Yardımcısı pozisyonuna atanacak.
Başvuru Şartları
ÖSYM'nin Gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 2024 Sonuçları Kapsamında;
Eşit Ağırlık puan türü en az 310,000 ham taban puan almış olmak,
Sayısal puan türü en az 330,000 ham taban puan almış olmak
Sözel puan türünden en az 350,000 ham taban puan almış olmak gerekmektedir.
Daha detaylı bilgiye ve başvuru bilgilerine https://www.pa.edu.tr/duyuru/2024-yili-ic-guvenlik-fakultesi-giris-sinavi-duyurusu adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.