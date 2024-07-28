EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Emniyet teşkilatında görev almak üzere toplam 200 komiser yardımcısı alımının yapılacağı bildirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanmak üzere 40 kadın, 160 erkek aday alınacaktır. Ayrıca şehit veya engellilerin eş ve çocukları arasından da 10 öğrenci alınacak.