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EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

EGM müjdeledi! Fethiye Polisevi Müdürlüğüne personel alımı yapılacak! Başvuru için son gün, elinizi çabuk tutun!

Yayın Tarihi: 01.04.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:23
EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethiye Polisevi Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere kamu işçisi alımı gerçekleştiriyor. İlkokul mezunu adaylara yönelik yapılan bu alımla, 3 farklı iş pozisyonunda toplamda 6 kişi istihdam edilecek. Alımlar için açılan iş başvuru süreci, İŞKUR üzerinden yapılacak ve son başvuru tarihi 1 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adaylardan istenen temel şartlar arasında en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her iki cinsiyetten adayların başvurabilmesi bulunuyor. Alımlar için belirlenen 3 farklı iş pozisyonu şunlardır: Stevard, 4 Garson ve Temizlik işçisi. Bu işler için adayların, İŞKUR'un internet sitesi, 170 numaralı telefon hattı veya hizmet noktaları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

egm personel alımı

İlgili iş pozisyonlarına başvurmak için aşağıdaki İŞKUR İş İlan Numaraları kullanılabilir:

Bulaşıkçı (Stevard) işçi alımı için İŞKUR İş İlan No: 00008180096

Servis Elemanı (Garson) işçi alımı için İŞKUR İş İlan No: 00008180213

Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı) işçi alımı için İŞKUR İş İlan No: 00008180244

Adaylar, başvuru yapmadan önce ilgili iş ilanlarını detaylı olarak inceleyerek başvuru sürecine ilişkin bilgileri takip etmelidirler.

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