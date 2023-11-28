EGM polis alımını başlatıyor! Şartlar tek tek açıklandı: 10 bin polis memuru alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni polis alımına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Sabah gazetesinin haberine göre EGM polisi için alım süreci bir süre içerisinde başlayacak.

10.000 polis kadrosu oluşturuldu

21 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'nin içeriğinde merkez EGM teşkilatı için 500, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 olmak kaydıyla toplam 10 bin polis memuru alımının yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Polis Akademisi Başkanlığı görevine polis alımına yönelik çalışmalar başlatıldı. 31'inci POMEM misyonu kapsamında polis okuluna 10 bin öğrenci alınacak.





Başvuru koşulları

POMEM polis alımı adaylarında belirli nitelikler aranacak. Başvuru yapacak olan adayların taşıması gereken koşullar ise şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olunması,

- Üniversite, yüksekokul ve lisans mezunları için KPSS Üniversite Puanı P3 Puan Türü Taban Puanı (60.00), üniversite mezunları için Üniversite Derecesi Taban Puanı KPSS Taban Puanı P93 (65.00) alınması,

- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

- Boyunuzun kadınlar için 162 cm olması, erkekler için 167 cm'den uzun olmaması ve BMI'nın (vücut kitle indeksi) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması,

- Geçici kayıt tarihinde herhangi siyasi partiye ya da siyasi parti bağlı kuruluşuna üye olmadığını gösteren yazılı beyanı ibraz etmek,

- Güvenlik soruşturması ile birlikte arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.