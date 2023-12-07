EGM yeni personellerini arıyor! KPSS şartı kaldırıldı: Kamuda işçi olmak isteyene dev fırsat

Kamu işçi alım ilanı duyurusu yapılırken İŞKUR bünyesinde yapılacak alım için kadrolar açıklandı. 5 aşçı ve 5 garson alımıyla beraber başvuru şartları açıklandı. İşte kadrolara göre alım koşulları haberimizde.

AŞÇI ALIM ŞARTLARI

-En az ilkokul mezunu en fazla lisans mezunu olmak

-Adli sicil kaydının temiz olması

-İş deneyiminin bulunması

-Sözlü ve uygulamalı mülakat üzerinden değerlendirme

-SGK dökümü

-MEB ya da hijyen eğitimi veren firmalardan değerlendirme yapılmak





GARSON ALIM ŞARTLARI

-En az ilkokul en fazla lisans mezunu olmak

-Arşiv kaydı belgesinin olması

-Daha önceden iş deneyiminin bulunması

-MEB ya da hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan puan değerlendirilmesi

BAŞVURU DETAYLARI

EGM üzerinden sunulan personel ilanında İŞKUR tarafından başvurular alınırken 5-11 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt yapılır.