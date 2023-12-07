EGM yeni personellerini arıyor! KPSS şartı kaldırıldı: Kamuda işçi olmak isteyene dev fırsat
Emniyet Genel Müdürlüğü kamu işçi alımları ilanı yayımlanırken KPSS şartı olmadan personel alınacağı bilgisi verildi.
Kamu işçi alım ilanı duyurusu yapılırken İŞKUR bünyesinde yapılacak alım için kadrolar açıklandı. 5 aşçı ve 5 garson alımıyla beraber başvuru şartları açıklandı. İşte kadrolara göre alım koşulları haberimizde.
AŞÇI ALIM ŞARTLARI
-En az ilkokul mezunu en fazla lisans mezunu olmak
-Adli sicil kaydının temiz olması
-İş deneyiminin bulunması
-Sözlü ve uygulamalı mülakat üzerinden değerlendirme
-SGK dökümü
-MEB ya da hijyen eğitimi veren firmalardan değerlendirme yapılmak
GARSON ALIM ŞARTLARI
-En az ilkokul en fazla lisans mezunu olmak
-Arşiv kaydı belgesinin olması
-Daha önceden iş deneyiminin bulunması
-MEB ya da hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan puan değerlendirilmesi
BAŞVURU DETAYLARI
EGM üzerinden sunulan personel ilanında İŞKUR tarafından başvurular alınırken 5-11 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt yapılır.