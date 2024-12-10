Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Ehliyet Alma Yaşı Resmi Gazete'de Değişti

Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyen gençler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemede ehliyet alma yaşı 18'den 16'ya indirildi. 10 Aralık 2024 tarihinde resmi olarak duyurulan değişiklik, Türkiye'deki sürücü ehliyeti sisteminde önemli bir gün dönüşüm sağlıyor.

Yeni Yaş Sınırları ve Sınıflar

Yeni düzenlemeyle birlikte, 16 yaşındaki gençler motorlu bisiklet (moped) ve düşük motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilecektir. Bu karar, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyette de yaş sınırını düşük hacimlere yayıyor:

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler: 18 yaştan 16 yaşa indirildi.

18 yaştan 16 yaşa indirildi. D sınıfı ehliyet: 26 yaştan 24 yaşa indirildi.

Diğer sınıf ehliyetlerde ise yaş sınırları aynı kaldı.

Gençler İçin Yeni İmkanlar

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 16 yaşında olanlar 50 cc’yi geçmeyen ve hızı 45 km/saat ile sınırlı olan iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yanı sıra elektrikli scooterları da kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca A1 sınıfı ehliyeti ile 16 yaşındakiler 125 cc'yi geçmeyen ve 11 kW’ı aşmayan motosikletlere yönelme fırsatını da elde edecekler. Bu değişiklik, gençlerin trafikte daha fazla yer almasını ve motorlu taşıt kullanımını artırmayı hedefliyor.

80 Yaş Üzerinde Sağlık Kontrolü

Bununla birlikte yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 80 yaş üzeri sürücülerin sağlık kontrollerinin sıklığını 2 yıla düşürüyor; 65 yaş üzeri sürücüler için ise yenileme süresi 3 yıl olarak belirleniyor.