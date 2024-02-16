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Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor

B sınıfı ehliyeti olanlar müjde! Başvuru yaparsanız artık A1 sınıfındaki motosikletleri de kullanabileceksiniz! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:03
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor

Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gerçekleşen önemli bir değişiklikle, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, A1 sınıfındaki motosikletleri kullanma imkanına kavuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 125 cc-11 kw-14 hp gücündeki A1 sınıfındaki motosikletleri sürmek isteyen B sınıfı ehliyet sahipleri, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde başvuruda bulunabilecekler.

Yapılan düzenleme kapsamında, motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı sürücülerden, başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle geçerli B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları, ayrıca başvurudan önceki 5 yıl içinde sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması şartları aranacak. Bunun yanı sıra, sürücülerin başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde sağlık şartlarına uygunluklarını belgelemeleri gerekecek.

ehliyet

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan sürücüler, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olmaları halinde A1 sınıfı sertifikayı alabilecekler. Bu sertifika, sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenerek B sınıfı ehliyet sahiplerine A1 sınıfındaki motosikletleri kullanma yetkisi verilecek.

Ancak, bu yetki ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletleri kapsamayacak. Sürücü belgesi üzerine özel bir kod eklenmeyecek, ancak isteyen kişiler sertifikalarını 2 yıl içinde sürücü belgesine işletebilecekler. Ayrıca, belirlenen şartları kaybeden veya sürücü belgesi geçici veya daimî olarak geri alınan kişilerin yetkisi otomatik olarak iptal edilecek.

Bu önemli değişiklik, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir motosiklet yelpazesi sunarak sürücülere yeni olanaklar sağlayacak.

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