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Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak 100 kişinin alınacağını bildirirken başvuruları kabul edildiğini de duyurdu. Güncel süreci, koşulları ve tüm detayları bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:50
Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 'Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.' için personel alımı yapılacağı bildirilirken, başvuruların da başladığı bilgisi paylaşıldı. 100 otobüs şoförü alımıyla ilgili detaylar ve tüm süreç hakkında bilgiler belediyenin resmi sitesinden yayınlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personel alımı başvuru şartları

- TC vatandaşı olunması,

- Askerlik ile ilişiğin bulunmaması,

- 25-50 yaş aralığı olunması,

- D sınıfı ehliyet sahibi olmak, (Eski E sınıfı dahil)

- Psikoteknik belgesinin olması,

- Şehir içi toplu ulaşım sisteminde vardiyalı çalışma şartlarına uyumlu olmak,

- Antalya il sınırlarının içinde ikamet etmek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şoför alımı

Şoför alımında çalışma koşulları nelerdir?

Açıklanan çalışma adresi Antalya Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Antalya Merkez ve Bağlı İlçelerdir. Sürücü alımında adaylar süresiz olarak tam zamanlı çalışacaklardır.

Antalya İK işe alım süreci

Başvurular; Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa Antalya adresine yapılacaktır. Adaylar, bu kapsamda ön başvuru formu için şahsen müracaat etmelidir. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.

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