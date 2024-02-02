Ekmekten kebap mı olur demeyin! Kebap ustalarının kebaplarını sollayıp geçecek

Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz harika tarif bulundu! Evde bayat ekmeklerle ne yapacağım derdine son. Yapacak olduğunuz ekmek kebabıyla hem ekmeklerinizi değerlendirecek hem de enfes bir akşam yemeği hazırlayacaksınız.

Ekmekten kebap mı olur demeyin! Kebap ustalarının kebaplarını sollayıp geçecek
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Ekmekten kebap mı olur deyip geçmeyin! Bayat ekmekleri muazzam bir şekilde değerlendireceğiniz bu harika tarif, kebap ustalarının kebaplarını sollayacak lezzette. Artık evde bayat ekmekleri kullanarak enfes bir ekmek kebabı hazırlayabileceksiniz. Pratik ekmek kebabı tarifiyle, sadece ekmeklerinizi değerlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda sofranıza muhteşem bir lezzet katacaksınız. 

Ekmek kebabı, hem ekonomik hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifini sizlere sunacak. Klasik kebapları unutun, kendi mutfağınızda yaratacağınız bu lezzetle yepyeni bir lezzeti sizleri bekliyor. Evinizde kebap ustalarını bile geride bırakacak ekmek kebabı tarifi….

EKMEK KEBABI MALZEMELERİ

  • 5 -6 dilim bayat ekmek
  • 2-3 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağ
  • 600 gram kıyma
  • 2 tane soğan
  • 1 tame kapya biber
  • 2 tane yeşil biber
  • 3-4 yemek kaşığı ölçüsünde zeytin yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber

Sosu için
  • 200 ml domates sosu
  • 1 kg yoğurt

Üzeri için

  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde toz biber
  • 2-3 dal ince kıyılmış maydanoz

EKMEK KEBABI TARİFİ

EKMEK KEBABI NASIL YAPILIR?

Lezzetli bir atıştırmalık olan kıymalı yoğurtlu ekmek kebabını denemeye hazır mısınız? O zaman tarifimize geçelim!

  1. İlk olarak ekmek dilimlerini küçük küçük doğruyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıyoruz. Üzerine 2-3 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağını gezdirerek güzelce karıştırıyoruz. Tüm ekmeklerin yağlandığından emin oluyoruz.
  2. 200 derece fırında 10-12 dakika kadar kızarana kadar pişiriyoruz.
  3. Fırında ekmeklerimiz pişerken, kıymayı uygun bir tavaya alıp zeytinyağı ekleyerek rengi dönene kadar kavuruyoruz.
  4. İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. 
  5. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra kıyma piştikten sonra ocaktan alıyoruz.
  6. Kızarmış ekmek dilimlerini servis tabağına alıp üzerine domates sosunu gezdiriyoruz. 
  7. Ardından yoğurdu ekleyip en üste kıymalı karışımı döküyoruz. 
  8. Üzerine tekrar 2-3 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt koyarak, tereyağı kızdırıp gezdiriyoruz.
  9. Son dokunuş olarak ise ince kıyılmış maydanozu serpip sıcak sıcak servis yapıyoruz. 

Bu nefis tarifle sofranıza lezzetli bir alternatif ekleyebilir, sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun!

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