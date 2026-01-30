Elazığ'da Besiciler Dondurucu Soğukta Zorlu Kış Mesaisi

Elazığ'da besiciler yoğun kar ve dondurucu soğuklara rağmen yem taşıma, süt sağımı ve hayvan bakımı yapıyor; bahar aylarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:20
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, besicilerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yem taşıma ve hayvanların bakımını yapmak için zorlu bir mesai yürütüyor; sert hava şartları işleri daha da güçleştiriyor.

Karla kaplanan araziler nedeniyle hayvanlarını içeride bakmak zorunda kalan üreticiler, sabah 07.00'de uyanıp yem, tımar ve süt sağımı çalışmalarına başlıyor. Hayvanların altlarının kuru tutulması ve emzirilecek buzağıların annelerinin altlarına verilmesi günlük rutinin parçası.

Besici İlhan Cömert'in anlattıkları

"Malumunuz bu sene Allah bereketini arttırsın hoş bir kar yağdı. Kar yağınca hayvanlarımızı içeride besliyoruz. İçeride besleyince de yem karıştırma sorunumuz oluyor. Sabah 07.00 gibi yataktan kalkıyoruz. Uyanır uyanmaz buraya geliyoruz. Bunlar bizim bebelerimiz. Onların yemi ve suyunu veriyoruz. Altlarının kuruluğunu bakıyoruz. Sağılacak hayvanlarımızın sütlerini sağıyoruz, emzirilecek buzağılarımızı da annelerinin altlarına veriyoruz. Kış şartlarında besicilik daha zor oluyor. Yer sıkıntımız var. Yaz mevsiminde daha rahatız. Hayvan dışarıda gezince ot da yemiş oluyor. Bu da masraf olarak dönmüyor bize ama kışın da özelliği farklı oluyor. Hayvancılık taziye ve düğün bilmez. Hasta olsan bile gelip hayvanlara bakacaksın. Kışın isterse diz boyu kar olsun mecburen gelip vereceğiz. Hayvanların ağzı ve dili yok. Şu anda 7 tane büyükbaş hayvan var. Aynı zamanda küçükbaş ve tavuklarımız da var. Bunların bakımı kış mevsiminde gerçekten zor oluyor. Hayvanlar hasta olmasın diye sürekli altlarını kuru tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmeye çalışan besiciler, bahar aylarının gelmesini umutla bekliyor.

