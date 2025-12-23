Elazığ'da Sıradışı Bisiklet Tasarımı: Polisler Bile Durdurup İnceliyor

Almanya'da 26 yıl çalıştı, Elazığ'da dikkat çeken bisikletler üretiyor

58 yaşındaki Hacı Bayram Züğürt, hayatının 26 yılını Almanya'da elektrik ve elektronik alanında çalışarak geçirdi. Türkiye'ye döndükten sonra bu alandaki kazancın yetersiz kalmasıyla birlikte 15 yıldır bisiklet tamiri ve satışı işiyle uğraşmaya başladı.

Kış aylarında atölyesinde boş vakitlerini değerlendiren Züğürt, deneme amaçlı yaptığı yüksek bisikleti beğenince tasarımlarını geliştirdi. Hem yüksek modeller hem de yatarak kullanılan bisiklet tasarımları yapan usta, ürünlerinin sürüş konforu ve fark yaratan yapısıyla dikkat çekiyor.

"Bu bisiklet insanı hiç yormuyor" diyen Züğürt, yeni tasarımlarının uzun süreli sürüşlerde bile rahatlık sağladığını söylüyor. Züğürt, düz yolda sorunsuz gittiğini ve normal bisiklet sürüşüne kıyasla daha az yorulduğunu belirtiyor.

Tasarımında ilginç teknik düzenlemeler de bulunuyor. Züğürt, "Bir bisikletimin sisteminde, üç bisikletin zinciri birlikte çalışıyor. Zinciri en yukarıdan, bisikletin ön tarafından alıp arka tekerleğe kadar tek parça halinde bağladım" diyerek mekanik çözümünü aktarıyor.

Ürettiği bisikletler yalnızca vatandaşların değil, polislerin de ilgisini çekiyor. Züğürt şu anekdotu paylaşıyor: "Yolda polisler durduruyor, 'Sür bakalım' diyorlar, sonra 'İn aşağı, bir daha bin' deyip bakıyorlar". Züğürt, inip tekrar bindiğinde izleyenlerin şaşırdığını ve ilgi gösterdiğini anlatıyor.

Usta, yüksek bisikletlerin daha da yükseltilmesini tavsiye etmediğini, bunun cambazlığa dönüşebileceğini vurguluyor. Züğürt, kış aylarını deneyerek, üreterek ve yeni çözümler geliştirerek geçirdiğini belirtiyor.

Elazığ sokaklarında meraklı bakışlara neden olan bu sıra dışı bisikletler, hem tasarım hem de kullanım rahatlığı açısından kentteki gündemini koruyor.

26 YIL ALMANYA’DA YAŞAYAN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MESLEĞİNDEN GELEN HACI BAYRAM ZÜĞÜRT’ÜN YAPTIĞI SIRA DIŞI YÜKSEK BİSİKLETLER GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR