Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Market indirimleri hayat pahalılığının devam ettiği şu günlerde vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle de her haftanın belli günlerini indirim günü ilan eden marketlerde inanılmaz fiyatlarla ihtiyacı olan ürüne ulaşan müşteri, cebinde kalanla daha fazla ürün alabiliyor. Hal bu iken Bim, A101, Şok, Migros gibi marketlerin indirime giren ürünleri ile alakalı gelişmeler de takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü sayfa sayfa indirimleri sunan A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğunda sayfa sayfa indirimler dikkat çekiyor. A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu hem günlük ihtiyaç ürünlerinde hem de teknolojik aletlerde inanılmaz indirimleri beraberinde getirmeye devam ediyor. Besin maddelerinden temizlik ürünlerine kadar her evin ihtiyacı ürünlerde mevcut indirimlerini sunan A101 26 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda da müşteriyi cezbedeceğe benziyor. Özellikle de son zamanlarda fiyatı kat be kat artan havlu kağıt ve tuvalet kağıdı indirimi, A101 mağazalarına akın akın müşteri girmesine mahal verecek.

A101 TUVALET KAĞIDI VE HAVLU KAĞIT İNDİRİMİ

Özellikle pandemi dönemi akabinde artan hijyen ihtiyacı tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlardaki talebi arttırınca, azalan arz sonrasında fiyatlar kat be kat artmıştı. Artan fiyatlar, vatandaşın cebini zorlarken, marketlerin indirimlerini takip etmek kaçınılmaz oldu. Özellikle de A101 kendi üretimi olan tuvalet kağıdı ve havlu kağıt indirimleri ile dikkatleri üzerine toplarken A101 26 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan havlu kağıt ve tuvalet kağıdı indirimi dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor.

A101 26 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Her hafta Perşembe gününü indirim günü ilan eden A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğunda her evin ihtiyacı temel ürün indirimleri dikkat çekiyor. Kahvaltılık ürünler, sucuk, salam, dondurulmuş gıdalar ve piliç bonfile gibi temel ihtiyaçların fiyatları oldukça düşürüldü. Özellikle Logi tuvalet kağıdı 16'lı paketinin 79 TL'ye, havlu kağıt 6'lı paketinin ise 55 TL'ye düşmesi özellikle de vatandaşın bütçesine büyük katkı sağlayacağa benziyor.

A101 26 EYLÜL 2024 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMLERİ

A101 26 Eylül 2024 aktüel kataloğunda özellikle de teknoloji severler için dikkat çeken indirimler mevcut.

Hi-Level 65″ 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 50″ 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

Toshiba 43″ 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

Onvo 32″ HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3’lü 6.499 TL

A101 26 EYLÜL 2024 TUVALET KAĞIDI VE HAVLU KAĞIT FİYATLARI

101 marketleri, bu hafta yoğun ilgi görecek indirimli ürünlerin fiyatlarını da açıkladı. İşte 26 Eylül 2024 tarihine ait indirimde en çok dikkat ürünler, havlu kağıt ve tuvalet kağıdı olurken,

Logi tuvalet kağıdı 16’lı - 79 TL

Logi havlu kağıt 6’lı - 55 TL ile raflarda yer alacak.