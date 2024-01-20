Elinizdeki soğan kokusu bir türlü geçmiyorsa bir de bunu deneyin!

Artık soğan doğramak kabusunuz olmayacak! Elinizdeki koku anında geçecek! Tüm detaylar haberimizde.

Elinizdeki soğan kokusu bir türlü geçmiyorsa bir de bunu deneyin!
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Elinizdeki soğan ve sarımsak kokusu gözünüzü korkutmasın! Tek hamleyle geçiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELDEKİ SOĞAN KOKUSUNU GEÇİRME YÖNTEMLERİ

Soğan ya da sarımsak doğradıktan sonra elde kalan koku birçok insanı rahatsız ediyor. Eğer bu kokunun geçmesini istiyorsanız metal bir eşyaya parmaklarınızı sürebilirsiniz. Bu kokuyu anında geçirir. Bir diğer yöntem ise soğuk suyla ve sofra tuzuyla ellerinizi ovuşturmaktır, bu da kokuyu anında giderir ancak ellerinizi sonrasında nemlendirmeniz gerekiyor.

eldeki soğan kokusunu giderme yöntemleri

 Parmaklarınızı 2 ya da 3 dakika süreyle domates suyunda bekletirseniz yine koku anında geçer. Daha sonra sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Parmaklarınızı limonla ovduktan sonra sirkeyle yıkayabilirsiniz. Çamaşır suyu elde kötü kokar ancak soğan veya sarımsak kokusu sizi daha fazla rahatsız ediyorsa elinizi çamaşır suyuyla yıkayabilirsiniz ancak çamaşır suyu ciltteki neme iyi gelmez. 

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