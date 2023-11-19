Emekli maaşıyla geçinenlere çok kötü haber! Hesapları boş kalacak: Tek kuruş maaş alamayacaklar

SGK uzmanı emekliler için açıklama yaptı. Maaşlara hesap yatırılmayacağı duyurusunda bulunuldu. Emeklilerin maaşları neden yatırılmayacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

SGK emekli maaşlarının hesaplara yatırılmayacağı duyurusunda bulundu.

SGK emeklilerle ilgili üzücü haberi duyurdu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun belirli kişilere maaşlarının yatırılmayacağını açıkladı. Mart ayı itibari ile başvuruda bulunup sonuçlanmayanların süreç içerisinde maaşlarının ödenmeyeceğini belirtti.

Binlerce EYT'li başvuruda bulunmasına rağmen aylardır aylık bağlanmasını beklemektedir. SGK'ya emekli başvurusunda bulunan vatandaşların başvuru yapılan aydan sonra ilk ayın 1. gününden itibaren hesaplama yapılmaktadır. Emeklilik işlemleri bittiğinde ise kaç aylık içeride biriken maaş ve ikramşye varsa toplu ödeme yapılmaktadır. Fakat başvuruda bulunan dosyasında eksik olan kişilerin başvuruları geçerli olmayacaktır. Eksiklik giderilmesi halinde tekrar başvuru yapılacaktır. Eksik olursa dosyada toplu ödemeden yararlanamayacaktır.