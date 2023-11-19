Emekli maaşıyla geçinenlere çok kötü haber! Hesapları boş kalacak: Tek kuruş maaş alamayacaklar

SGK emeklilerle ilgili üzücü haberi duyurdu. Emekliler için üzücü haber nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

Emekli maaşıyla geçinenlere çok kötü haber! Hesapları boş kalacak: Tek kuruş maaş alamayacaklar
Yayın Tarihi:

SGK uzmanı emekliler için açıklama yaptı. Maaşlara hesap yatırılmayacağı duyurusunda bulunuldu. Emeklilerin maaşları neden yatırılmayacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

SGK emekli maaşlarının hesaplara yatırılmayacağı duyurusunda bulundu.SGK

SGK emeklilerle ilgili üzücü haberi duyurdu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun belirli kişilere maaşlarının yatırılmayacağını açıkladı. Mart ayı itibari ile başvuruda bulunup sonuçlanmayanların süreç içerisinde maaşlarının ödenmeyeceğini belirtti.

Binlerce EYT'li başvuruda bulunmasına rağmen aylardır aylık bağlanmasını beklemektedir. SGK'ya emekli başvurusunda bulunan vatandaşların başvuru yapılan aydan sonra ilk ayın 1. gününden itibaren hesaplama yapılmaktadır. Emeklilik işlemleri bittiğinde ise kaç aylık içeride biriken maaş ve ikramşye varsa toplu ödeme yapılmaktadır. Fakat başvuruda bulunan dosyasında eksik olan kişilerin başvuruları geçerli olmayacaktır. Eksiklik giderilmesi halinde tekrar başvuru yapılacaktır. Eksik olursa dosyada toplu ödemeden yararlanamayacaktır. 

Öne Çıkanlar
Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok! Devlet tek kuruş para almayacak, vergiden muaf tutulacaklar Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok! Devlet tek kuruş para almayacak, vergiden muaf tutulacaklar
Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları
Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı ve o ilçelerinde oturanlar aman dikkat! Valilik tek tek uyarı mesajı gönderdi Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı ve o ilçelerinde oturanlar aman dikkat! Valilik tek tek uyarı mesajı gönderdi Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları Her şeyimiz ithal çıktı! Türk markası sanıyorduk, onlar bile yabancılarınmış: İşte yabancılara ait olan Türk markaları Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır