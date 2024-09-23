Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Eylül ayı, milyonlarca emekli için güzel haberlerle dolu bir ay olmaya devam ediyor. 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerine yönelik çifte ödeme fırsatı, emeklilerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Emekli maaşı alan 16 milyondan fazla vatandaş, Eylül ayı boyunca hem zamlı maaşlarını hem de banka promosyonlarını alarak ekonomik açıdan rahatlamayı hedefliyor. Bankalar, emeklilere sundukları promosyon teklifleriyle büyük bir yarış içine girmiş durumda ve emekliler bu fırsatlardan yararlanmak için son başvuru tarihine kadar harekete geçmeye hazırlanıyor.



EMEKLİLER İÇİN ZOR YIL: ENFLASYON VE ZAM BEKLENTİLERİ

2024 yılı, milyonlarca emekli için finansal zorlukların devam ettiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Özellikle Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının beklentileri karşılamaması, enflasyonun düşmemesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, Eylül ayında gelen promosyon ve ek ödeme fırsatlarına büyük ilgi gösteriyor. Bankaların sunduğu promosyon fırsatları, emekli maaşı alan vatandaşların ek gelir elde etmesi için önemli bir fırsat haline geldi.





BANKALAR ARASI PROMOSYON YARIŞI

Emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan vatandaşlara yüksek promosyon ödemeleri sunarak müşteri kazanma yarışına girmiş durumda. Eylül ayında da emeklilere yönelik rekor promosyon teklifleri dikkat çekiyor. 16 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyaları, bankalar arasında büyük bir rekabete yol açtı. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve teklifleri:

VAKIFBANK PROMOSYONU: 24.000 TL’YE VARAN ÖDEME

Vakıfbank, Eylül ayında emeklilere sunduğu promosyonla dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara 12.000 TL’ye varan net promosyon ödemesi yapıyor. Bununla da yetinmeyen Vakıfbank, Troy kart kullanan emekli müşterilerine ek olarak 12.000 TL daha ödeme yapıyor. Böylece, Vakıfbank’ın sunduğu toplam promosyon ödemesi 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ING BANK: 18.000 TL’YE KADAR PROMOSYON

Emekli maaşı taşıma kampanyasında en iddialı bankalardan biri olan ING Bank, müşterilerine 15.000 TL'lik net promosyon sunuyor. Bunun yanı sıra, fatura ödeme talimatı veren emeklilere 3.000 TL ek promosyon ödemesi yapılıyor. Böylece ING Bank, toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparak emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

YAPI KREDİ: KOŞULSUZ 15.000 TL PROMOSYON

Yapı Kredi Bankası da promosyon yarışında geri kalmıyor. Banka, emeklilere 15.000 TL koşulsuz promosyon sunarken, ek taahhütname şartlarını yerine getiren müşterilere 3.000 TL ek promosyon fırsatı tanıyor. Böylece, Yapı Kredi’nin sunduğu toplam promosyon tutarı 18.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

AKBANK: 15.000 TL PROMOSYON VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Akbank, emekli müşterilerine sunduğu 15.000 TL’lik promosyonun yanı sıra kredi kartı ürünlerini kullanan emeklilere 2.500 TL chip para hediye ediyor. Ayrıca, yeni müşteri olacak emeklilere, Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olma sözleşmesi imzalayanlara 45.000 TL'ye varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek gelir imkanı sunarken, Akbank'ın müşteri tabanını genişletme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

EYLÜL AYINDA ZAMLI MAAŞ VE PROMOSYONLAR BİR ARADA

Eylül ayı, emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte ek ödeme fırsatlarının da sunulduğu bir dönem oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri 17 Eylül’de başladı ve 28 Eylül’e kadar devam edecek. Emekli maaşı tahsis numarasının son hanesine göre yapılan bu ödemeler, emeklilerin IBAN numaraları üzerinden hesaplarına aktarılacak. Ayrıca, emekli maaşlarına ek olarak bankaların sunduğu promosyon fırsatları, emeklilerin ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

ZAMLAR YETERSİZ, PROMOSYONLAR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

2024 yılında yapılan maaş zamlarının, emeklilerin beklentilerini karşılamadığı bir gerçek. Enflasyonun düşmemesi ve geçim sıkıntısının artması, milyonlarca emeklinin zor günler geçirmesine sebep oldu. Bu sebeple, bankalar tarafından sunulan promosyonlar, emekliler için adeta bir can simidi haline gelmiş durumda. Bankaların sunduğu bu fırsatlar, emeklilerin ek gelir elde etmesine olanak tanırken, ekonomik sıkıntıların bir nebze olsun hafifletilmesine katkı sağlıyor.

EYLÜL AYI SONUNA KADAR FIRSATLARI KAÇIRMAYIN!

Eylül ayı, emekli vatandaşlar için önemli bir dönemeç niteliğinde. 4A, 4B, 4C ve EYT emeklileri, Eylül ayı sonuna kadar bankaların sunduğu çifte ödeme fırsatlarından yararlanabilir. Emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, bankaların sunduğu yüksek promosyon ödemeleri ile emekliler ek gelir elde etme şansına sahip. Emekliler için sunulan bu fırsatların son başvuru tarihi ise 30 Eylül. Bu tarihe kadar emekli maaşlarını taşıyan emekliler, hem zamlı maaşlarını hem de promosyon ödemelerini alabilecek.