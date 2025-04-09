ÇOMÜ ve Armoni Mızıkası'ndan Ortak Konser Şöleni

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Konserin Öncesi ve Bilgilendirme

Konser öncesinde, Bando Kıdemli Başçavuş Tolga Candemir, Türkiye'nin en köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığı hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Konserin İlk Bölümü

Konserin ilk bölümünde, solist Gökçe Nur Semerci tarafından seslendirilen eserler, Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu şefliğindeki Armoni Mızıkası tarafından büyük bir uyumla eşlik edildi.

İkinci Bölüm ve Ortak Performans

Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikinci bölümünde, Bando Albay Levent Türkel şefliğindeki Armoni Mızıkası ile ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu ortak bir performans sergiledi.

Önemli İsimler Dinleyici Koltuğunda

Konserde, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve birçok kurum müdürü, akademisyen ve vatandaş dinleyici olarak yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu konser verdi.