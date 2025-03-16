Anatolia Musiki Ateşi Korosu'ndan Ramazana Özel Konser

Anatolia Musiki Ateşi Korosu, 20 Mart'ta ramazana özel konserle sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:20
Anatolia Musiki Ateşi Korosu'ndan Ramazana Özel Konser

Anatolia Musiki Ateşi Korosu'ndan Ramazana Özel Konser

Şef Tanzer Kartal'ın yönetimindeki Anatolia Musiki Ateşi Korosu, 20 Mart'ta ramazana özel bir konserle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği'nin (USAD) organizasyonunda Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konser, saat 20:00'de başlayacak.

Türk Sanat Müziğinin Nadir Eserleri

Konsolda, Türk sanat musikisine damga vuran eserlerin yanı sıra, Anadolu'nun dört bir yanından türkülere de yer verilecek. Konserle ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Şef Tanzer Kartal, böyle anlamlı bir ayda sanatseverlerle buluşacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ramazan ve Musiki

Ramazan ayının manevi yoğunluk taşıyan, birlik ve beraberliği pekiştiren bir dönem olduğuna değinen Kartal, bu ruhu en iyi şekilde yansıtacak bir konser hazırladıklarını belirtti. "Musiki, insan ruhunu besleyen, derin düşünce ve duygulara sevk eden bir sanat dalıdır." diyen Kartal, ramazan ayında musiki aracılığıyla izleyicilere daha derin bir manevi deneyim yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

USAD Genel Başkanı'ndan Değerlendirme

USAD Genel Başkanı Haydar Erseven de konserin manevi ve kültürel önemine dikkat çekerek, "Ramazan, yalnızca ibadet ayı değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerimizin yeniden hatırlandığı, paylaşımın ve birlikteliğin güçlendiği özel bir dönemdir." dedi. Geleneksel müziğin, manevi derinliği olan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Erseven, bu etkinliği destekleyerek ramazanın manevi atmosferini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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