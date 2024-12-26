Emeklilere HGS Bedava! Ziraat Bankası'ndan Yeni Kampanya

Emeklilerin yaşamı kolaylaşıyor! Emekli maaşlarıyla geçinmekte zorlanan vatandaşlar için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda emeklilere destekler sağlanırken, bankaların sunduğu avantajlar da dikkat çekiyor.

Son günlerde özellikle emekli promosyonlarının artışı merakla beklenirken, bankaların sunduğu ek fırsatlar da gündemde. Emeklilere sunulan desteklerle birlikte, yeni müşteriler kazanmayı hedefleyen bankalar, çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Ziraat Bankası'ndan Özel Destekler

Ziraat Bankası, emekli promosyonlarına ek olarak yeni emekli olan müşterilerine avantajlar sunuyor. Bunlar arasında yer alan en dikkat çekici destek ise araç sahibi emeklileri kapsayan yeni kampanya.

Ücretsiz HGS Etiketi

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu kampanya kapsamında, araç sahibi emeklilere bedava Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi sunuyor. Bu özel destek, sadece yeni emekli olanları değil, bu hizmete dahil olacak bireyleri de kapsıyor. HGS kampanyasının bir yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

İndirimli Kasa Hizmeti ve Ücretsiz Havale

Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası, emeklilik maaşını bankaya transfer eden yeni müşterileri için %25 indirimli kasa hizmeti de sağlıyor. Ayrıca, havale ve EFT gibi para transfer işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmeyeceği taahhüt ediliyor.

Bu avantajlarla birlikte Ziraat Bankası, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onlara ek kazanç imkânı sunmayı hedefliyor.