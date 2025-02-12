DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı için 4.500 TL ile 5.000 TL arasında artış gösterecek. Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:35
Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ‘Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız’ ifadesiyle, milyonlarca emeklinin dikkatini üzerine çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ramazan bayramı öncesinde ikramiye artışı beklentisi gündemde.

2025 Yılı İçin Beklentiler

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik zamla bayram ikramiyesi 3.000 TL'ye ulaşmıştı. 2025 yılında ise bu miktarın 4.500 TL ile 5.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, emeklilerin bayram giderlerini karşılamaları için büyük bir katkı sağlayacak.

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

İkramiye Artışıyla İlgili Detaylar

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bu ikramiyeler, emekliler için yılın en beklenen ödemelerinden biridir. Emekliler, bu ödemeyle bayram alışverişlerini yapmanın yanı sıra aileleriyle keyifli zaman geçirebilmenin sevincini yaşıyor.

Bakan Işıkhan’ın duyurduğu ikramiye artışı, emekliler arasında heyecanla karşılanırken, yapılacak resmi açıklamalar ve oranlarla ilgili beklentiler de artıyor. 2025 yılında sağlanacak bu önemli artış, emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orijinal Yazma Eserler ve Taklitlerinin Tespiti İçin Yeni Çalışma
2
Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!
3
Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor
4
Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak
5
Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!
6
Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL