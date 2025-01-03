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Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere ve 65 yaş üstü bireylere spor hizmetini 1 TL'ye sunuyor. Detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:54
Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

İstanbul'dan Emeklilere Büyük Müjde

Emekliler ve 65 yaş üstü bireyler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni projesi ile yalnızca 1 TL karşılığında spor yapabilecek. Bu uygulama, şehrin emeklileri için önemli bir destek sunarak sosyal yaşamlarına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Hedef: Daha Sağlıklı Bir Yaşam

Spor İstanbul tarafından açıklanan projede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye dair yaptığı açıklamada, “İnsanların daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmesini desteklemek istiyoruz. Bu projeyle emeklilerin spor yapma alışkanlıklarını artırmayı ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Fiziksel Aktivite ve Sosyal Etkileşim

71 farklı İBB spor tesisinde geçerli olacak bu uygulama, emeklilerin fitness ve yüzme gibi pek çok spor imkanından faydalanmasını sağlayacak. Bu sayede, katılımcılar fiziksel aktivitelerini artırırken, sosyal hayata da dahil olabilecekler.

Katılım ve Başvurular

1 TL kampanyasından yararlanmak isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak online.spor.istanbul adresine gidip üyelik oluşturmalıdır. Ayrıca, 60 yaş ve üzerindeki bireyler, doğrudan İBB spor tesislerine başvurarak da bu hizmetten faydalanabilecekler. Üyelik işlemleri internet üzerinden veya tesislerin üyelik masalarından gerçekleştirilebilmektedir.

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