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Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yılbaşı ikramiyesi olarak 5 bin lira vereceğini açıkladı. Başvurular devam ediyor!

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:25
Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Her yıl olduğu gibi yılbaşı ikramiyesi konusu, emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam ise, 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonuna bağlı olarak şekillenecek. Emekliler için refah payı eklenmesi ihtimali de, ekonomistler tarafından ön görülüyor.

Bu yıl, 2025 yılına girmemize günler kala emeklilerin yılbaşı ikramiyesine dair çeşitli iddialar yeniden gündeme gelmişken, hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bazı yerel yönetimlerden emeklilere yönelik müjdeli haberler geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden İkramiye Duyurusu

Adana Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik yılbaşı ikramiyesi vereceğini açıkladı. Belediye, emekli maaşı 12 bin 500 lira ve altında olan, belirli şartları taşıyan emeklilere 5 bin lira ikramiye sağlayacağını duyurdu.

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

İkramiyeden yararlanmak isteyen emeklilerin, başvurularını belediye binasından tamamlaması gerektiği belirtildi.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal desteklerin birçok alanda artırılarak sürdürüleceğini ifade etti. Karalar, "5 bin halk kart sahibi sayısını 10 bine çıkaracağız, 5 bin aileye verilen yemek yardımını ise 10 bine yükselteceğiz. Biz halkın hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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