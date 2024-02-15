Evinizde Hatay lezzetini yaşayacaksınız! Mis gibi biberli ekmek tarifi

Evinizde Hatay yöresini yaşatacağınız harika bir tarifle karşınızdayız. Hatay denildiği zaman ilk akla gelen biberli ekmek tarifiyle lezzetli mi lezzetli çay yanı atıştırmalığınız hazır olacak. 20 dakikada hazırlayacağınız, 40 dakikada pişireceğiniz biberli ekmek tarifiyle tüm komşularınız adeta mest olacak. Fırına attığınızdan itibaren etrafı saracak kokusuyla kapınıza tüm komşularınız kuyruk olacak. İşte lezzetli yöresel biberli ekmek tarifi…
HATAY USULÜ BİBERLİ EKMEK MALZEMELERİ
- 1 çay bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 çay bardağı ölçüsünde ılık süt
- Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- Yarım çay bardağı ölçüsünde erimiş tereyağı ya da margarin
- 2 çay kaşığı ölçüsünde toz şeker
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 paket yaş maya veya kuru maya
- 4-4.5 su bardağı ölçüsünde un
Üzeri için;
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- Yarım yemek kaşığı ölçüsünde domates salçası
- 1.5 yemek kaşığı ölçüsünde biber salçası acılı
- Yarım çay bardağı ölçüsünde susam
- 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 2 çay kaşığı ölçüsünde pulbiber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kekik
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kişniş
- 3 yemek kaşığı ölçüsünde lor peyniri ya da herhangi bir peynir
HATAY USULÜ BİBERLİ EKMEK NASIL YAPILIR?
- Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, yaş maya ve toz şekeri ekleyerek mayanın erimesini sağlayalım ve karıştıralım.
- Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı eritilmiş margarin veya tereyağı ile bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştıralım.
- Daha sonra unu yavaş yavaş ilave ederek, toplamda 4,5 su bardağı un ekleyerek hamuru yoğuralım. Un miktarı kullanılan unun markası ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden unu yavaşça ekleyip yoğurmalıyız. Sonunda yumuşak bir hamur elde etmek biberli ekmeğimizin lezzetli olması için oldukça önemli.
- Hazırladığımız hamuru üzerini kapatıp 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
- Hamur mayalandıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve üzerlerine hafifçe bastıralım. Bir sonraki aşama olarak hazırladığımız harcı bol miktarda üzerlerine sürelim.
- Fırınımızı 180 derecede önceden ısıtalım ve üzerleri kızarana kadar pişirelim. Bu süreçte kullanılan harcı güzelce kızartmak önemlidir. Pişirme işlemi tamamlandığında sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!