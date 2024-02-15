Evinizde Hatay lezzetini yaşayacaksınız! Mis gibi biberli ekmek tarifi

Evinizde Hatay lezzetini yaşatmak istiyorsanız, harika bir tarifle karşınıza geldik! Hatay’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan biberli ekmek tarifini evinizde bir saat içerisinde yapabileceksiniz. 20 dakikada hazırlayacağınız bu tarif, çay yanlarının da vazgeçilmezi olacak. İşte mis gibi Hatay lezzeti biberli ekmek tarifi…