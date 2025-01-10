Tunuslu Zanaatkar Eski Ayakkabıları Sanata Dönüştürüyor

Tunus'un La Goulette bölgesinde zanaatkar Şerif Zerevi, eski ayakkabıları yeniden tasarlayarak sürdürülebilir bir moda akımına öncülük ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:27
Tunuslu Zanaatkar Eski Ayakkabıları Sanata Dönüştürüyor

Tunus’un Yaratıcı Zanaatkarı: Şerif Zerevi

Tunus’un başkenti Tunus’un kuzeyindeki La Goulette bölgesinde, Şerif Zerevi eski ayakkabılara farklı tasarımlar yaparak onlara yeniden hayat veriyor. Kurduğu geniş atölyesiyle sadece kendine değil, birçok genç meslektaşına da iş imkanı sunuyor.

Eski Ayakkabıları Yenileyerek Çalışma Arkadaşlarını Artırdı

Zerevi, "Eski ayakkabıları yenileme hizmetlerimize ilginin artması üzerine çalışma arkadaşlarımızı ikiden 10'a çıkardık" diyerek büyüyen ekibinin gururunu paylaştı. Öğrencilerden profesyonel tasarım ustalarına kadar geniş bir kadro ile çalıştıklarını ifade eden Zerevi, piyasanın talepleri doğrultusunda işlerini büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

İlhamını Tunus Kültüründen Alıyor

Zerevi, ayakkabı tasarımlarında öncelikle bir tema seçtiklerini ifade etti. Müzik, spor ya da sosyal konulardan belirlenen temalar doğrultusunda özgün tasarımlar yaratıyorlar. "Fikirlerimizi Tunus kültüründen ve medeniyetlerden alıyoruz" diyen Zerevi, bu yaklaşımının kreatif süreçlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Filistin Meselesine Dikkat Çekiyorlar

Çalışmalarında sosyal konulara da değinen Zerevi, "Filistin direnişinin sembollerinden Debke dansını resmettik" dedi. Zerevi, bu projelerin "dünyanın vicdanını sarsan bir konu" olarak öne çıktığını belirtti.

Gençlere Girişimcilik Mesajı

Zerevi, genç zanaatkarları girişimci olmaya teşvik ediyor. "Bir fikri olan veya herhangi bir teknik veya ticari alanda uzman olan her genç, projesine evinde en basit araçlarla başlayabilir" diyerek, küçük bir fikrin büyük bir başarıya dönüşebileceğinin altını çizdi.

Geleceğin modasına yön verecek bu girişim, Tunus’un zanaatına yeni bir soluk getirirken, gençleri de cesaretlendiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunuslu Zanaatkar Eski Ayakkabıları Sanata Dönüştürüyor
2
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi
3
Ehliyet fiyatları güncel hesaplamalar yapıldı! 2024 ehliyet fiyatları cepleri boşaltacak
4
Erzincan'daki Göyne Barajı Kar ve Buzla Kaplandı
5
Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!
6
Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı
7
2024'ün en iyi otomobilleri belli oluyor! İşte finale kalan 10 otomobil

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar