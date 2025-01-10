Tunuslu Zanaatkar Eski Ayakkabıları Sanata Dönüştürüyor

Tunus’un Yaratıcı Zanaatkarı: Şerif Zerevi

Tunus’un başkenti Tunus’un kuzeyindeki La Goulette bölgesinde, Şerif Zerevi eski ayakkabılara farklı tasarımlar yaparak onlara yeniden hayat veriyor. Kurduğu geniş atölyesiyle sadece kendine değil, birçok genç meslektaşına da iş imkanı sunuyor.

Eski Ayakkabıları Yenileyerek Çalışma Arkadaşlarını Artırdı

Zerevi, "Eski ayakkabıları yenileme hizmetlerimize ilginin artması üzerine çalışma arkadaşlarımızı ikiden 10'a çıkardık" diyerek büyüyen ekibinin gururunu paylaştı. Öğrencilerden profesyonel tasarım ustalarına kadar geniş bir kadro ile çalıştıklarını ifade eden Zerevi, piyasanın talepleri doğrultusunda işlerini büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

İlhamını Tunus Kültüründen Alıyor

Zerevi, ayakkabı tasarımlarında öncelikle bir tema seçtiklerini ifade etti. Müzik, spor ya da sosyal konulardan belirlenen temalar doğrultusunda özgün tasarımlar yaratıyorlar. "Fikirlerimizi Tunus kültüründen ve medeniyetlerden alıyoruz" diyen Zerevi, bu yaklaşımının kreatif süreçlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Filistin Meselesine Dikkat Çekiyorlar

Çalışmalarında sosyal konulara da değinen Zerevi, "Filistin direnişinin sembollerinden Debke dansını resmettik" dedi. Zerevi, bu projelerin "dünyanın vicdanını sarsan bir konu" olarak öne çıktığını belirtti.

Gençlere Girişimcilik Mesajı

Zerevi, genç zanaatkarları girişimci olmaya teşvik ediyor. "Bir fikri olan veya herhangi bir teknik veya ticari alanda uzman olan her genç, projesine evinde en basit araçlarla başlayabilir" diyerek, küçük bir fikrin büyük bir başarıya dönüşebileceğinin altını çizdi.

Geleceğin modasına yön verecek bu girişim, Tunus’un zanaatına yeni bir soluk getirirken, gençleri de cesaretlendiriyor.