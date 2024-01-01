Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından boş kadrolar açıklanırken KPSS'li KPSS'siz 1405 memur alımı yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları ve detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak
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Memur alımı için ilan yayınlanırken EGM tarafından boş kontenjanlar ve detaylar açıklandı. 1405 memur alımı kadro ihdası yapılırken kadrolar ve detaylar haberimizde.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Baş komiser,

Hizmetli,

Bilgisayar İşletmen,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Sosyolog,

Mühendis,

Komiser,

Komiser Yardımcısı,

Teknisyen Yardımcısı,

Doktor Öğretim Üyesi,

Araştırma Görevlisi.

EGM personel

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine uygunluk

-2022 ve 2023 KPSS'den lisans seviyesinden en az 70 puan almış olmak

-35 yaşını tamamlamamış olmak 

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