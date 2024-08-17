En az 38 bin TL maaş ile kamuda memur olma şansı: Binlerce memur alımı için az önce ilan açıldı

Ağustos 2024 itibarıyla kamu kurumları, memur ve personel alımı için yeni ilanlar yayımladı. Toplamda 2562 kişilik kadro için başvurular başladı. En az ilkokul mezunu adaylardan başvuru alınacak olup, KPSS ile veya KPSS şartı olmadan personel alımları yapılacak. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından açılan bu ilanlar, kamuya katılmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

AĞUSTOS 2024 GÜNCEL KAMU İLANLARI YAYIMLANDI



Kamu kurumlarının ilanları, Ağustos ayı itibarıyla güncellenmiş durumda. Türkiye genelinde çeşitli kamu kurumları, farklı pozisyonlarda memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlanlar arasında, KPSS puan şartı arayan kurumlar olduğu gibi, KPSS şartı aramayan ilanlar da yer alıyor. Adaylar, başvurularını ilan edilen tarihler arasında yapabilecek.

KPSS’Lİ VE KPSS’SİZ PERSONEL ALIMLARI



2024 yılı için yayımlanan ilanlarda, birçok kurum KPSS puanıyla personel alımı yapmayı planlarken, bazıları ise KPSS şartı olmadan alım yapacak. Özellikle Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlarda, KPSS şartı aranmayan memur alımları dikkat çekiyor. Bu ilanlar, farklı eğitim seviyelerindeki adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

KPSS ŞARTI ARANMAYAN İLANLAR



KPSS şartı aranmayan ilanlar, kamuya katılmak isteyen adaylar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu ilanlarda genellikle asgari eğitim şartı aranmakta olup, adaylardan başvuru sırasında KPSS puanı talep edilmiyor. Özellikle korucu alımları ve bazı belediye personel alımları, KPSS şartı aranmadan yapılacak.

KPSS ŞARTI ARANAN İLANLAR



Bazı kamu kurumları ise memur alımlarında KPSS puan şartı aramaya devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi büyük kamu kurumları, personel alımlarını KPSS puanı üzerinden yapacak. Bu kurumların ilanlarında, belirli bir KPSS puanı şartı aranıyor ve bu puanı taşıyan adaylar başvuru yapabiliyor.

KAMU İLANLARINDA YER ALAN KURUMLAR VE KADROLAR



Ağustos 2024 kamu ilanlarında yer alan kurumlar arasında birçok bakanlık, belediye, üniversite ve kamu kuruluşu bulunuyor. İşte bazı önemli ilanlar ve kadrolar:

PTT: 10.000 personel alımı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB): KPSS ile 950 personel alımı yapılacak.

POMEM: 2.500 polis memuru alımı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): KPSS ile 3.000 personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı: 36.000 sağlık personeli alımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı: KPSS ile 11.715 memur alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı: 22.984 memur alımı bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEB ve GSB): KPSS’siz 120.000 personel alımı bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı: KPSS’siz 200 personel alımı yapacak.

Halkbank: KPSS’siz 510 personel alımı bekleniyor.

Türk Alman Üniversitesi: KPSS ile 5 personel alımı yapılacak.



AĞUSTOS 2024 KAMU İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Ağustos 2024’te yayımlanan kamu ilanlarına başvurular, genellikle ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden yapılmaktadır. Başvuru süreci, her ilanın detayında belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan detaylarını dikkatlice incelemesi ve belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını kontrol etmesi önemlidir.

KPSS puanına sahip adaylar, KPSS puan şartı arayan ilanlara başvuru yapabilirken, KPSS puanı olmayan adaylar ise KPSS şartı aranmayan ilanlara başvurabilecek. Ayrıca, ilanlarda belirtilen diğer şartlar, başvuru esnasında adayların karşısına çıkabilir.

SON BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT!



Kamu ilanlarına başvuru yapacak adayların, ilanlarda belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Her ilanın kendine özgü bir başvuru süresi bulunmakta olup, bu süre zarfında başvuruların tamamlanması gerekiyor. Son başvuru tarihini kaçıran adaylar, başvuru yapma hakkını kaybedeceklerdir.

Özellikle Sayıştay Başkanlığı, Merkez Bankası, Dicle Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi gibi kurumlar için son başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir. İlan tablosunda belirtilen bu tarihler, adayların başvuru süreçlerini planlamalarında büyük önem taşıyor.

AĞUSTOS 2024 KAMU PERSONEL ALIMLARI BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR



Ağustos 2024 kamu ilanları, memur ve personel alımı bekleyen adaylar için büyük fırsatlar sunuyor. Toplamda 2562 kadro için başvurular alınacak olup, adaylar ilan detaylarına dikkat ederek başvurularını gerçekleştirebilir. KPSS’li ve KPSS’siz ilanlar, farklı eğitim seviyelerinden adaylara hitap ediyor. Bu nedenle, kamuya katılmak isteyen herkesin bu ilanları yakından takip etmesi ve başvuru sürecini kaçırmaması önemlidir.