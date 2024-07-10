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En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Devlet kadrosunda tam zamanlı ve daimi görev alacak kamu çalışanları arasına katılacak 3 Şoför pozisyonu için işe alım süreci başlamıştır. İlgilenen adaylar, başvuru şartları ve detaylarına ilanımız aracılığıyla kolaylıkla erişebilirler.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:45
En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Üç adet Tır Çekici Şoförü pozisyonu için tam zamanlı ve sürekli çalışacak personel alımı yapılacaktır. Kamu sektöründe Devlet İşçisi statüsünde istihdam edilecek bu üç yeni işçi için iş başvuruları açılmış bulunmaktadır.

Kadrolu Devlet İşçisi İçin Başvuru Zamanı

İŞKUR üzerinden ilan edilen kadrolu Devlet İşçisi pozisyonları için adayların başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar için son başvuru tarihi 9 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

iş ilanı

Belediye Devlet İşçisi Pozisyonlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Belediye kadrosunda görevlendirilecek 3 Tır Çekici Şoförü için talep edilen başvuru belgeleri şunlardır: Geçerli bir C-E sınıfı sürücü belgesi, SRC4 Yeterlilik Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Belgesi. Bu belgelere sahip adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Burdur Belediyeler Birliği Şoför Alımı İçin Gerekenler

Burdur Belediyeler Birliği, devamlı ve tam zamanlı çalışacak 3 Tır Çekici Şoförü için kadrolu Devlet İşçisi alımı yapacaktır. Adayların en az ilköğretim, en fazla ise lisans düzeyinde eğitim almış olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve C veya E sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. İlgili İŞKUR İş İlan Numaraları: (00008395831), (00008395813), (00008394790).

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Adaylar, Burdur Belediyeler Birliği'nde istihdam edilecek 3 TIR-Çekici Şoförü pozisyonu için başvurularını, belirlenen tarihler arasında İŞKUR'un web sitesinden, 170 numaralı telefon hattından veya İŞKUR hizmet noktalarından yapabilirler.

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