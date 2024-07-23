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En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için 2500 polis alımı yapacak. PMYO lise mezunu polis alımı başvuru şartları, taban puanları ve başvuru süreci hakkında detaylar burada

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:47
En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için lise mezunlarından 2500 polis alımı yapacak. 2024 yılı PMYO polis alımı şartları, taban puanları, başvuru süreci ve diğer tüm detayları sizlerle paylaştık.

2024 YILI PMYO BAŞVURUSU BAŞLADI!

Polis Akademisi, 2024 yılı PMYO kapsamında polis alımı başvurularını 23 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlattı. Başvurular, en geç 7 gün sürecek olup, sadece Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

personel alımı

Başvuru tarihleri: 23 - 29 Temmuz 2024

Polis Akademisi Başkanlığı, her yıl PMYO kapsamında lise mezunlarından polis alımları gerçekleştirmektedir. 2024 yılı kapsamında yapılacak 2500 polis alımı için başvuru adımları şu şekildedir:

2000 Erkek Aday

500 Kadın Aday

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKEN NİTELİKLER

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) kapsamında polis alımına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kötü şöhretli olarak bilinmemek,

Herhangi bir hüküm giymemiş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Sağlık açısından polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak.

TYT TABAN PUANI VE YAŞ ŞARTI

PMYO lise mezunu polis alımları YKS TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. 2024 yılında yapılacak YKS'de TYT'den en az 250 ham taban puanına sahip olmak gereklidir. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için 200 ham taban puanı şartı aranacaktır.

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM VE BOY ŞARTI

PMYO lise mezunu adaylardan alım yapmaktadır. Adayların "lise ve dengi okul mezunu" olmaları gerekmektedir.

Boy şartı ise kadın adaylar için en az 162 cm, erkek adaylar için en az 167 cm'dir. Beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmalıdır.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, başvurularını 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Başvurular e-devlet üzerinden sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır. 2024 yılı PMYO giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ DETAYLARI

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre:

Adayların başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden e-devlet üzerinden yapılacaktır.

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için gerekli bilgiler duyurulacaktır.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Not: Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME

Atanmaya hak kazanan adaylar, asil ve yedek aday listeleri ile birlikte Kariyer Kapısı üzerinden ve www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

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En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

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