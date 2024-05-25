En az lise mezunu, KPSS 60 puan ile! TİKA personel alımı başvuruları açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın personel alımına yönelik başvuruları sona eriyor. TİKA'daki açığın kapatılması için 13 kişi sözleşmeli personel alımının yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu ilana personel alımı 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde KPSS sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru İşlemleri Sona Eriyor!

TİKA personel alımı başvurularında sona geliniyor. 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapılacak başvuruların en geç 21 Mayıs 2024'e kadar yapılması gerekmektedir. Adayların başvurularını yalnızca kariyer portalı üzerinden yapmaları gerekiyor.

Başvuru tarihi: 7 – 21 Mayıs 2024

Kayıt adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tvka-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim





Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Zamanında başvuran ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, başvuruları sona erdikten sonra KPSS Kamu Hizmeti Sınavı'ndaki performanslarına göre en yüksek puandan başlanacak şekilde sıralanacaktır.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

10 Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı 5 Erkek ve 5 Kadın),

3 Destek Personeli ( Şoför Erkek ),

Adaylık başvurusunda bulunacak adaylarda ne gibi şartlar aranacak?

TİKA sözleşmeli personel alımında genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartlar aranacak. Ayrıca adayların “18 yaşını doldurmuş, henüz herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli maaşı almamış ve 2022 yılında yapılan personel seçme sınavından lise için P94, lise için P3 olmak üzere en az 60 puan almış olmaları” gerekiyor.

Kontenjana Göre Şartlar

Temizlik personeli alım şartları:

Randevu için nitelikli başvuru sahipleri, temizlik görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerini engelleyecek herhangi bir bulaşıcı hastalık veya başka bir engele sahip olmamalarını gösteren ve bir heyetten (Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kamu hastanelerinden) rapor almaları gerekmektedir.

Ayrıca herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun olmak ve gece-gündüz, açık havada veya kapalı alanda takım halinde çalışma konusunda herhangi bir sorun yaşamamak gerekiyor.

Sürücü işe alım koşulları:

Son başvuru tarihinden önce geçerli bir D1 sürücü belgesine sahip oluması. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı en az 1 yıl geçerli bir kurumdan alınmış psikiyatrik sertifikaya sahip olmak.

Gerekli ehliyete en az 2 yıl sahip olmak. Seyahat etme ve/veya saha gezilerine çıkma konusunda engeli bulunmayan adaylar başvuru yapabilirler.