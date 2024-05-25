Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

En az lise mezunu, KPSS 60 puan ile! TİKA personel alımı başvuruları açıldı

TİKA sözleşmeli personel alımına yönelik başvurularda sona geliniyor. Personel temizlikçi ve şoför olarak istihdam edilecek. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 25.05.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 21:41
En az lise mezunu, KPSS 60 puan ile! TİKA personel alımı başvuruları açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın personel alımına yönelik başvuruları sona eriyor. TİKA'daki açığın kapatılması için 13 kişi sözleşmeli personel alımının yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu ilana personel alımı 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde KPSS sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru İşlemleri Sona Eriyor!

TİKA personel alımı başvurularında sona geliniyor. 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapılacak başvuruların en geç 21 Mayıs 2024'e kadar yapılması gerekmektedir. Adayların başvurularını yalnızca kariyer portalı üzerinden yapmaları gerekiyor.

Başvuru tarihi: 7 – 21 Mayıs 2024

Kayıt adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tvka-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

TİKA personel alımı başvuruları açıldı

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Zamanında başvuran ve gerekli koşulları sağlayan adaylar, başvuruları sona erdikten sonra KPSS Kamu Hizmeti Sınavı'ndaki performanslarına göre en yüksek puandan başlanacak şekilde sıralanacaktır.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

10 Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı 5 Erkek ve 5 Kadın),

3 Destek Personeli ( Şoför Erkek ),

Adaylık başvurusunda bulunacak adaylarda ne gibi şartlar aranacak?

TİKA sözleşmeli personel alımında genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartlar aranacak. Ayrıca adayların “18 yaşını doldurmuş, henüz herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli maaşı almamış ve 2022 yılında yapılan personel seçme sınavından lise için P94, lise için P3 olmak üzere en az 60 puan almış olmaları” gerekiyor.

Kontenjana Göre Şartlar

Temizlik personeli alım şartları:

Randevu için nitelikli başvuru sahipleri, temizlik görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerini engelleyecek herhangi bir bulaşıcı hastalık veya başka bir engele sahip olmamalarını gösteren ve bir heyetten (Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kamu hastanelerinden) rapor almaları gerekmektedir.

Ayrıca herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun olmak ve gece-gündüz, açık havada veya kapalı alanda takım halinde çalışma konusunda herhangi bir sorun yaşamamak gerekiyor.

Sürücü işe alım koşulları:

Son başvuru tarihinden önce geçerli bir D1 sürücü belgesine sahip oluması. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı en az 1 yıl geçerli bir kurumdan alınmış psikiyatrik sertifikaya sahip olmak.

Gerekli ehliyete en az 2 yıl sahip olmak. Seyahat etme ve/veya saha gezilerine çıkma konusunda engeli bulunmayan adaylar başvuru yapabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı