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En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Devlet üniversitesinin memur alım profili tamamlanıyor. Devlet Üniversitesinden lisans ve üzeri mezun memur alımı için tüm detaylı bilgiler ve son başvuru tarihi bu yazıda.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:56
En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Sözleşmeli personel alımının temel KPSS puanı aranmaksızın lise diplomasına sahip adaylar arasından yapılacağı duyuruldu. Bilmeniz gereken tüm detaylar ve kayıt süreci bu yazıda..

Başvuru koşulları nelerdir?

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. Maddesi. Makalede belirtilen genel koşulları karşılıyor olmak,

Herhangi bir kararname ile kamu görevinden uzaklaştırılmamış olmak,

4/B statüsündeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmamak,

Sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli maaşı, yaşlılık yardımı veya engellilik yardımı almamak,

Çalışmanıza engel herhangi bir sağlık probleminizin olmaması,

Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

KPSS 2022 sınavına katılıp gerekli puan türünde KPSSP94, KPSSP93) yeterli derecede puan almış olmak

KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Hangi pozisyonlar aranıyor ve detayları neler?

Destek personeli (erkek/kadın): Ortaokul (lise veya dengi) mezunu ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak. (4 pozisyon)

Destek personeli (kadın): Ortaokul (lise veya dengi) mezunu ve başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (2 pozisyon)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5 erkek, 2 kadın): Bir üniversite programından mezun, başvuru tarihinde henüz 35 yaşını doldurmamış, 5188 sayılı güvenlik hizmetlerine ilişkin kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşıyan özel, özel eğitimini başarıyla tamamlamış güvenlik meslek eğitimi almış, en az 1 yıl geçerli olan ilahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak, vardiya çalışmasına veya gece çalışmasına engel olmayan, erkek adayların en az 170 cm, kadın adayların da n az 165 cm boyunda olması, (7 pozisyon)

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilirler. Aynı bildirim süresi içerisinde birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları geçersiz olarak sayılacaktır. Başvurular ise, 9 Temmuz 2024 mesai saatine kadar doğrudan Üniversite İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Başvurularda gerekli detaylı bilgi ve belgeler için Ordu Üniversitesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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